Sumar no apoyará los incentivos fiscales a los propietarios que no suban el alquiler

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que Sumar "no apoyará" en el Congreso el decreto anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para establecer una bonificación del 100 % en el IRPF a los propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler.

Bustinduy ha afirmado, en declaraciones en el ministerio, que esa medida le parece "ineficaz" e "injusta" y ha vuelto a defender como alternativa la "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.

"En los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios", ha dicho el ministro, tras reclamar al PSOE que se siente a negociar.

Bustinduy ha confirmado que los representantes de Sumar mostrarán su disconformidad en el Consejo de Ministros y ha dicho que espera que el PSOE "recapacite" y que "la prórroga de alquileres que necesitan millones de familias en España salga adelante en los términos en que lo hemos propuesto nosotros".

El PSOE y Sumar han negociado en los últimos meses la prórroga de los contratos que vencen este año propuesta por Sumar, pero las negociaciones no han fructificado, ha reconocido el ministro, que también ha admitido que "no tenía conocimiento" del anuncio que iba a hacer hoy el presidente Sánchez.

Además de insistir en que esa medida "no va a funcionar", ha hecho hincapié en que la congelación de las rentas "no puede ser una cosa opcional que dependa de la buena voluntad de un casero o de otro", sino que tiene que ser "un derecho de los inquilinos". Yolanda Díaz advierte de que es un error

También la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha mostrado su rechazo a la medida anunciada por Sánchez: "regalar dinero público a los rentistas es un grave error", ha afirmado en la red social Bluesky.

"En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo. La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal", ha añadido.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, se ha manifestado en contra de los "regalos fiscales a los caseros" y el portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez (Compromís), ha dicho en el Congreso que "el único decreto progresista que puede contar con la mayoría de la cámara es uno que frene la renovación de contratos con subidas masivas de hasta un 40 % a 600.000 personas en nuestro país".