La ministra de Igualdad se reúne con la mujer que denunció agresiones de Adolfo Suárez

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió la semana pasada con la mujer que el pasado diciembre denunció haber sido víctima de agresiones sexuales por parte del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez cuando ella tenía 17 años y él 51.

El encuentro ha sido confirmado a EFE por fuentes de Igualdad, que no ha querido hacer comentarios sobre el contenido de la reunión.

La presunta víctima denunció el 9 de diciembre de 2025 ante la Policía Nacional haber sido víctima de "abusos y agresiones sexuales continuadas con abuso de superioridad e intimidación" por parte de Suárez entre 1983 y 1985.

En la denuncia, a la que tuvo acceso EFE, la mujer explica que da este paso pese a que Suárez ha muerto y los delitos habrían prescrito, porque toda su vida ha sufrido las consecuencias de los hechos que denuncia, y una revictimización ante el relato público que ensalza la figura del político.