"Lo hago por mí, por las mujeres que trabajan para él y por mi país"

Las dos exempleadas en las mansiones de Julio Iglesias que denunciaron el pasado día 5 de enero abusos físicos, sexuales y laborales por parte del artista querían algo más que un castigo judicial para el cantante con su decisión poner en manos de los tribunales su calvario: querían que otras mujeres que están en su situación no se callen y que el mundo tenga en cuenta que no todo vale en países como el suyo, República Dominicana.

Así lo trasladaron ayer en una rueda de prensa las abogadas de Woman's Link, la organización que acompaña a Rebeca y Laura, los nombres ficticios de las dos mujeres protagonistas de los escabrosos hechos que ya investiga de forma preliminar la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que concedió ayer el estatus de testigo protegido a ambas. "Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma, por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él. Quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país, República Dominicana, para que algo así no vuelva a ocurrir, para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias", reprodujeron en nombre de Rebeca. Laura, por su parte, trasladó: "Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él". Sobre la apertura de diligencias preprocesales, Giovanna Ríos, directora ejecutiva de la organización, valoró la "respuesta ágil" de la justicia española, aunque advirtió que están aún a la espera de que la Audiencia se pronuncie sobre su competencia. En este sentido, desde la organización han defendido la elección de España para llevara a cabo la acción judicial "privilegiando la lectura más favorable a los derechos de las víctimas". La denuncia incluye delitos de trata de seres humanos, "en concurso con otros contra la libertad y las indemnidades sexuales, tales como acoso sexual, agresión sexual y con un delito de lesiones", subrayó Ríos. Además, delitos contra los derechos de los trabajadores. Intimidación y terceros La responsable de la ONG apoyó su solicitud de medidas de protección por el poder "diametralmente distinto al de las víctimas" que ostenta el denunciado, "derivado de su capacidad económica y también de su influencia". De acuerdo con los testimonios de las extrabajadoras, "entre enero y octubre del año 2021, Julio Iglesias habría presuntamente abusado de su poder para ejercer explotación laboral y violencia sexual en contra de ellas mientras trabajaban en sus propiedades en República Dominicana y Bahamas", recordó Gema Fernández, abogada de WL y directora legal para Europa, quien enmarcó lo supUestamente acaecido en un "contexto de intimidación, en algunos casos, con presencia de sus jefas directas, las encargadas de las mansiones, también empleadas por el denunciado". "La presencia de tres personas con jerarquía de poder podría haber incrementado la presión psicológica de las sobrevivientes y la sensación de que no era posible oponerse ni resistirse", trasladó a los medios. En este sentido, más allá del objetivo de acompañar a Laura y a Rebeca en su búsqueda de reparación individual, desde WL han subrayado el deseo de que "la denuncia deje precedentes legales que impulsen la justicia con un enfoque feminista interseccional que reconozca el daño estructural causado por el racismo, el colonialismo y el machismo en el ámbito del trabajo doméstico". "Asimismo aspiramos a que esta acción contribuya a generar precedentes que permitan transformar los marcos jurídicos de España", apuntó Eliana Alcalá de Ávila, socia legal de Women's Link. "No buscamos centrar la acción en el castigo", zanjó. De momento no se ha establecido la fecha para la declaración de las dos extrabajadoras de Julio Iglesias en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, si bien se entiende que, por razones de distancia, dado que viven en República Dominicana, y por su condición de testigos protegidos, se realizará por medios telemáticos. Igualmente, desde la organización han confirmado la existencia de testimonios de otras mujeres que habrían trabajado con el cantante español en sus mansiones caribeñas que ya han contactado con ellas, aunque no han ofrecido ningún detalle ni sobre el número de personas ni sobre si sus relatos son coincidentes con los que ya han visto la luz.