PSOE y Sumar se enzarzan por la discordia en el Gobierno en vivienda

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i) y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa ofrecida tras una reunión del Consejo de GobiernoEFE/ Javier Lizon

Publicado por Miguel Ángel Alfonso Madrid Creado: Actualizado:

La espinosa convivencia que mantienen en el Consejo de Ministros PSOE y Sumar escaló este miércoles a un nuevo escenario por las diferencias que ambas alas del Gobierno mantienen en materia de vivienda. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, tachó de «provocación» el manifiesto firmado por los cinco ministros de la coalición magenta (Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego) en el que tachan de «regalo a los caseros» la bonificación anunciada el lunes por Pedro Sánchez para los arrendadores que mantuvieran el precio de sus alquileres. También reivindican aumentar la inversión en vivienda pública o endurecer la fiscalidad para los grandes tenedores, entre otras propuestas.

En ese momento, la vicepresidenta segunda se encontraba siendo entrevistada también en el plató de TVE y en un determinado momento le reprodujeron el corte exacto con la frase de Rodríguez: «No voy a entrar en la provocación». Díaz respondió pidiendo «respeto» para Sumar y aseguró haberse sentido «vilipendiada» por los socialistas a lo largo de la legislatura «pese a que —apostilló— hoy presumen de logros» como la reforma laboral. La líder gallega desveló que el anuncio de Sánchez, que causó, por inesperado, «estupefacción» entre las filas magentas, hizo descarrilar la negociación que tanto Sumar como el PSOE mantenían en vivienda desde que a la vuelta del verano los primeros trasladaran una propuesta de real decreto en la materia. Una batería de medidas con la que habían amagado incluso con llevar sin consenso al Consejo de Ministros como elemento de presión. De hecho Díaz reconoció que el mismo martes, un día después de que el presidente deslizada la propuesta, había agendada una reunión para negociar este asunto, pero que se acabó yendo al traste. «El PSOE no ha actuado bien, se ha desmarcado con una propuesta unilateral. ¿Se imaginan que yo hago eso?», zanjó.

Díaz recordó a Rodríguez que la vivienda es, según el CIS, la principal preocupación de los españoles, por encima incluso del paro, histórico líder en este ranking. «Tenemos que recoser el país por esa grieta de una fábrica de desigualdad que se llama vivienda. Y regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda. Si el PSOE no entiende esto, le va a abrir las puertas de La Moncloa a Vox», señaló vicepresidenta.

La ministra de Vivienda fue informada en directo de la respuesta de Díaz, y alegó que no sólo respeta sino que también valora a la coalición con la que comparten Gobierno. «Mis adversarios no están en la izquierda, están en aquellos que están protegiendo los pisos turísticos ilegales, que no quieren construir vivienda protegida para siempre, que quieren construir en zonas inundables. Todo esto es mi combate», reiteró.

Sin embargo, Sumar lleva meses poniendo en la diana la labor de la ministra de Vivienda de Pedro Sánchez.