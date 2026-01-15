La broma de un pasajero fuerza un aterrizaje de emergencia en El Prat por aviso de bomba

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un avión de Turkish Airlines ha hecho este jueves un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Barcelona por una amenaza de bomba, una alerta que ha quedado finalmente en un susto, tras constatarse que el origen de la incidencia había sido una broma en el móvil de un pasajero.

La aeronave, con 148 pasajeros y siete tripulantes, ha despegado de Estambul (Turquía) a las 9:22 (hora local) y ha aterrizado en El Prat, su destino, a las 10:57 horas, con un retraso de unos 30 minutos respecto a la hora prevista.

El aparato, que ante la amenaza de bomba ha tenido que ser escoltado por un caza francés cuando sobrevolaba el espacio aéreo del país galo, lo que ha llevado al Ministerio de Defensa a autorizar la entrada del avión militar a territorio español, ha tomado tierra sin incidentes y ha sido derivado a una zona de seguridad para su revisión.

El pasaje ha podido bajar por su propio pie y ha sido trasladado a una sala de seguridad, mientras la Guardia Civil ha inspeccionado el avión y ha descartado la presencia de artefactos explosivos a bordo.

Alerta del comandante

Ha sido sobre las 10:00 horas de esta mañana cuando el comandante del avión ha comunicado una posible amenaza de bomba, por lo que en el Aeropuerto de El Prat se ha puesto en marcha el protocolo de seguridad aeroportuaria.

Así, Protección Civil de la Generalitat ha activado el plan de emergencia Aerocat y se ha constituido la Sala de Crisis bajo la dirección de Aena, el gestor aeroportuario, con la participación de los cuerpos policiales y servicios de emergencia.

Hasta El Prat se han desplazado numerosos efectivos de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la policía local de El Prat y los Bomberos de la Generalitat, con quienes ha estado "en permanente contacto" el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, quien ha agradecido la "rápida actuación" de los cuerpos y servicios desplegados.

"Una vez finalizadas las comprobaciones, la Guardia Civil ha descartado cualquier riesgo y se ha desactivado la alerta", ha explicado Prieto en la red social X.

Investigación abierta

La aerolínea Turkish Airlines ha explicado en un comunicado que durante la aproximación del vuelo a Barcelona detectaron que un viajero había creado un punto de acceso a internet durante el viaje y que había configurado el nombre de la red para incluir una amenaza de bomba.

"Como resultado, se iniciaron de inmediato los procedimientos necesarios de acuerdo con los protocolos de seguridad aérea", detalla Turkish.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la autoría de esta falsa amenaza y tomará declaración a los pasajeros, a quienes también se ha inspeccionado, con el fin de que se puedan depurar responsabilidades.

Tras la revisión del avión, los pasajeros han podido volver a subir a recoger sus pertenencias para salir del aeropuerto.

La situación ahora está completamente normalizada y se ha desactivado la alarma general y la alerta local, según Protección Civil.