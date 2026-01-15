La Fiscalía rechaza admitir la querella contra Zapatero por sus vínculos con Venezuela

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Fiscalía Antidroga rechazó este jueves apoyar la admisión a trámite de la querella presentada por el colectivo provida Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos en el marco de la supuesta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro. El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, abrió diligencias previas el pasado 9 de enero y remitió la acción penal al Ministerio Público para que informara.

En un duro escrito, el fiscal Javier Redondo pone en duda la consistencia de la acusación contra el expresidente, señalando una ausencia total de indicios que lo vinculen con una estructura criminal real. Según el documento de la Fiscalía, la querella no explica el "papel concreto" que Zapatero habría desempeñado dentro del organigrama del denominado Cártel de los Soles, ni aporta hechos que encajen en el delito de tráfico de drogas según el Código Penal.

Redondo, que es un especialista en narcotráfico sudamericano, destaca que, aunque se mencionan organizaciones calificadas como "narcoterroristas" -como las FARC, el ELN o el Cártel de Sinaloa-, no hay ningún indicio que vincule al exmandatario español con ellas. El texto es tajante al afirmar que "difícilmente se podrá afirmar la pertenencia del querellado a una auténtica organización criminal dedicada al tráfico de drogas", ya que ni siquiera la acusación estadounidense en la que se basa la querella lo define como tal.

Abunda la Fiscalía en que la acusación de Hazte Oír se sostiene sobre "suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni de apoyo fáctico alguno". En su escrito, el Ministerio Público critica que se intente criminalizar a Zapatero basándose únicamente en su "innegable y mera relación política" con el régimen de Nicolás Maduro.

El texto subraya que la querella no explica el "papel concreto" que el expresidente habría tenido en el organigrama criminal. Las circunstancias que relata el querellante, prosigue la Fiscalía, no son consideradas "auténticos hechos" que permitan deducir actos de preparación o ejecución de narcotráfico, sino afirmaciones que no pueden sustentar una acusación penal.

El escrito concluye que, si bien existen investigaciones de la DEA que señalan a "España (como) la principal puerta de" entrada para cargamentos de cocaína gestionados bajo supervisión de Maduro, no existe ninguna mención, relación ni conexión que vincule estas actividades con Zapatero en este procedimiento.

Hazte Oír denunció al expresidente español por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal por sus relaciones con el Ejecutivo de Caracas, que entonces encabezaba el ahora depuesto Maduro. El juez Piña pidió opinión a la Fiscalía sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos (supuestamente cometidos por un ciudadano español en el extranjero), habida cuenta de que cree que en la querella se recogen actuaciones que "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

La asociación ultra pidió al tribunal, como medidas cautelarísimas, que retirara al expresidente socialista su pasaporte, que le prohibiera salir de España y que le obligara a comparecer ante el juzgado cada siete días. Además, reclamó la declaración como investigado del expresidente y que se llamara como testigos al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Los tres encausados, en un momento u otro, han vinculado a Zapatero en declaraciones públicas con maniobras en Venezuela o con el rescate de 53 millones de Plus Ultra, compañía de capital ligado al chavismo. Koldo García incluso lo acusó de haberse enriquecido negociando con petróleo, oro y otros recursos del país caribeño. José Luis Ábalos, por su parte, afirmó que fue presionado por el exmandatario socialista para el rescate en 2021 de la aerolínea. De Aldama mantiene, por su lado, que él mismo llevó en su avión privado desde Caracas a Santo Domingo al expresidente.

El pasado diciembre, el corruptor confeso, en una entrevista, también aseguró que, según le contó Koldo, "Plus Ultra hizo una transferencia de 10 millones de euros a Panamá para las comisiones del señor Zapatero". Y que él fue testigo de cómo el expresidente, en una discusión acalorada con Ábalos en su despacho de Transportes, le conminó al salvamento de la aerolínea con la orden directa de Sánchez, a pesar de que -siempre de acuerdo con la versión del empresario imputado- los técnicos no veían el rescate.

"Impunidad internacional"

"Si existen indicios de la existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final", denunció Hazte Oír.

A su juicio, la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Maduro"."Esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes", sostuvo Hazte Oír en su denuncia.

Por otra parte, Vox anunció este viernes que ha denunciado a Zapatero ante la Fiscalía de Madrid por los supuestos delitos de colaboración con banda terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.