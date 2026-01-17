El PSOE se sale de órbita con el CIS de enero de Tezanos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La debacle del PSOE en las elecciones extremeñas del pasado 21-D, en la que su candidato, Miguel Ángel Gallardo, se dejó diez escaños respecto a las anteriores, no tiene apenas consecuencias en la intención de voto a nivel nacional según el barómetro del CIS de enero. De ese modo, los socialistas mantienen la ventaja de casi nueve puntos sobre el PP que ya atesoraban en el anterior sondeo y ganarían las generales con el 31,7% de los votos frente al 23% que obtendrían los de Alberto Núñez Feijóo. Vox, por su parte, también iguala prácticamente su cifra de diciembre y quedaría en tercer lugar con el 17,7% de las papeletas. Lo más llamativo de este barómetro es la falta de cambios respecto a la encuesta de diciembre. Los socialistas no solo no ven mermado su apoyo, sino que suben tres décimas. Los populares, por su parte, mejoran en seis décimas, mientras que Vox lo hace en una.