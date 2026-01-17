IU llama a dejar atrás Sumar e impulsar una coalición que se desmarque del PSOE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, da por superada la etapa de Sumar entre los partidos de izquierda y presentar una nueva confluencia para la próxima legislatura con distinto nombre, así como insta a un mayor distanciamiento del PSOE. Así lo expondrá este sábado Maíllo en su informe político de apertura de la reunión telemática de la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano entre asambleas. El líder de IU indicará que la voluntad de acuerdo de los distintos partidos «va de suyo» a la hora de reeditar la coalición, pero que tienen que «acelerar la posibilidad de acuerdo» y «empezar a trabajar para incorporar a más organizaciones» al proyecto. Para esa coalición en las elecciones generales previstas en 2027, quiere además que sea con «un nombre diferente al de las organizaciones parte». "Para que no vuelva a ocurrir la confusión del todo por la parte", explica Maíllo, en referencia a que actualmente se denomina Movimiento Sumar uno de los partidos que conformaron la coalición electoral Sumar e integran el grupo parlamentario Sumar. Señalará que los partidos de la coalición deben mantener su «autonomía y soberanía", aunque al mismo tiempo tengan «un calendario de trabajo conjunto» para la elaboración de las candidaturas, así como intensificar la coordinación y la «posición política propia» de sus ministros del Gobierno, en asuntos como las guerras, la Otan y la vivienda.