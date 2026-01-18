Vox explora su perfil obrero en plena mudanza del voto 'progresista'

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Por sus pintas y por sus opiniones, a Carlos Hernández Quero le han llamado ‘el podemita de Vox’. Lleva dos pendientes en su oreja izquierda, luce barba descuidada, tiene aspecto de ser un tipo de barrio (lo es, de Tetuán, en Madrid). Y cuando habla, se dirige a las «clases populares», alaba las políticas de vivienda de los ayuntamientos socialistas de los años 80 y 90 y se mete «con los tipos de Venezuela que compran su séptima casa en Los Jerónimos mientras un fontanero de Aluche paga más impuestos que él». Además, se formó en la Universidad Complutense, como todos los cargos de Podemos, y estuvo en la Puerta del Sol en el 15-M. Pero Quero no dirigió su vocación política hacia la extrema izquierda, sino hacia el otro extremo del arco parlamentario, y lo hizo convencido: reivindica que el concepto de «justicia social» no es patrimonio de los partidos de izquierda; al contrario, cree que entronca más con la derecha tradicionalista española, desde Cánovas y Maura hasta la Falange, y con el foco puesto en la Rerum Novarum de la Iglesia Católica. Carlos Hernández Quero encarna el giro obrerista de Vox, que busca ampliar su nicho electoral en un caladero, el de las clases medias-bajas, en el que no siempre se ha sentido cómodo, aunque las encuestas ya detectan un trasvase de votos entre el PSOE y la formación de derecha radical. Y más específicamente, con su portavoz adjunto en el Congreso, el partido de Santiago Abascal se aleja de su línea neoliberal y se hace fuerte en el debate de la vivienda, especialidad de este doctor en Historia que publicó la tesis electoral El desborde de la ciudad liberal: cultura política y conflicto en los suburbios de Madrid (1880-1930). En la universidad, Quero formaba parte de un grupo de trabajo «muy progre». «Pero yo no lo vivía como algo opresivo. Estaba muy cómodo, producía mucho y todos eran mis amigos», rememora. Como tantos otros alumnos de la Complutense, se interesó por Juventud sin Futuro, el germen del futuro Podemos, y participó en 2011 en el 15-M, un movimiento al que contemplaba con simpatía «por su impugnación a un marco bipartidista que ya entonces se consideraba caduco». En esos años desarrolló su carrera universitaria, de estudiante a doctor, y en 2020 se matriculó en un máster en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), un centro conservador fundado en Lyon por Marion Maréchal. Ahí comenzó a acercarse a Vox, que lo fichó para dos de sus organizaciones satélites, Tizona y la Fundación Disenso, donde trabajó entre 2021 y 2023. Mantenía sus vínculos con su antiguo departamento en la Complutense, pero todo cambió cuando fue elegido diputado, en las generales de julio de 2023. De aquellos amigos solo conserva uno, lo que le lleva a reivindicar una idea de concordia que colisiona con la polarización que también alienta su partido: «La gente normal tiene familiares y personas cercanas con ideas plurales». Quero se entusiasma con la España que dio el salto desde la miseria hasta las clases medias (con un piso en propiedad como símbolo del ascenso social). Aquel cambio ocurrió entre los años 60 y 2008, el hito que marca el principio del fin del sueño de poseer una casa para los jóvenes, y significa lo más parecido a la arcadia feliz para el dirigente de Vox. Su propuesta más polémica tiene que ver con priorizar la compra de pisos por parte de los españoles frente a los extranjeros. «Para comprar, el español primero; para alquilar, el español primero; para recibir una vivienda social, el español primero», resume Quero en una conversación con este periódico. «Nosotros decimos que impuestos cero y bonificaciones fiscales a la compra de la primera vivienda para un español. Y si viene un fondo chino a comprar tu casa, deberá pagar más, no menos. Porque nosotros queremos que los chinos tengan casa en China, pero que en España la tengan los españoles», explica.

Entre las soluciones que plantea Quero está poner suelo a disposición de los promotores y facilitar los trámites para la construcción