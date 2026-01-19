Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente con el expresidente de Renfe y cargos del PP

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP en Génova, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España).Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión de seguimiento de la emergencia tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) a la que asistirán el expresidente de Renfe y actual presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez y la exdirectora general de Operaciones de la compañía Berta Barrero.

Según han informado fuentes del PP, la reunión se celebrará en la sede del PP y se incorporarán también el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo, y la vicesecretaria con competencias en materia de Sanidad, Carmen Fúnez.

El PP ha señalado que Feijóo mantiene "contacto permanente" con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y que en las últimas horas ha "telefoneado" al exministro de Fomento Íñigo de la Serna para recabar "toda la información posible" sobre la infraestructura afectada por el siniestro.

"Toda la atención está y estará en Córdoba"

El PP ha cancelado la rueda de prensa prevista para este lunes en la sede del partido tras la reunión del comité de dirección que cada lunes preside Feijóo debido al accidente ferroviario, según han señalado fuentes de la formación.

Desde el Partido Popular han subrayado que "toda la atención está y estará en Córdoba en estos trágicos momentos", mientras ha reiterado su solidaridad con las víctimas, los heridos y sus familiares.

Anoche, el presidente del PP ya pidió a la direcciones autonómicas y provinciales del partido que cancelen la agenda pública de este lunes en señal de duelo por el descarrilamiento de esos dos trenes de alta velocidad en Córdoba.

También se ha cancelado la reunión entre Sánchez y Feijóo

El propio Feijóo escribió el domingo por la noche al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pidiéndole suspender la reunión que ambos iban a mantener este lunes en el Palacio de la Moncloa para hablar, entre otros asuntos, del posible envío de tropas a Ucrania.

Ese encuentro entre Sánchez y Feijóo se ha pospuesto y se buscará "otro momento más adecuado para dicho encuentro", según indicaron a Europa Press fuentes del equipo del líder del PP.