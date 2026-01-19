Sánchez se traslada esta mañana a la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cancelar su participación en el Foro Económico de Davos debido al descarrilamiento de dos trenes que ha provocado al menos 39 víctimas mortales.

Sánchez tenía previsto viajar la tarde del martes a la localidad suiza de Davos para asistir a la cena oficial con motivo de este evento, y al día siguiente iba a intervenir ante el plenario del foro e iba a mantener una serie de reuniones.

Sin embargo, debido a las consecuencias del descarrilamiento de los trenes en Adamuz (Córdoba), ha suspendido ese viaje y permanecerá en España.

Sánchez ya había suspendido toda la agenda que tenía prevista para este lunes, que incluía una reunión en el Palacio de la Moncloa con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y esta mañana se desplaza a la zona del accidente para conocer más detalles sobre el terreno, acompañado de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.