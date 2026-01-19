Renfe refuerza el servicio de media distancia entre Madrid y Sevilla por Extremadura

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Renfe reforzará desde este lunes y hasta el viernes el servicio de media distancia de la línea que conecta Madrid y Sevilla pasando por Extremadura, tras la suspensión de la circulación ferroviaria por el accidente de Adamuz (Córdoba).

Renfe operará un nuevo tren mañana y el jueves desde la estación de Atocha hasta Sevilla Santa Justa que saldrá a las 10.55 horas, mientras que el miércoles y el viernes un tren efectuará su salida a las 11.50 horas desde la estación de Santa Justa, en dirección a Atocha.

Hace unas horas, Renfe ya avisó de que trabajaba en un plan alternativo de transporte extraordinario, a partir de mañana, para los viajeros afectados por la suspensión de la circulación ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

Durante toda la jornada de este lunes, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada estará suspendida tras el accidente de Adamuz.

De hecho, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha avanzado este mismo lunes que la reanudación del tráfico ferroviario en esa línea de alta velocidad llevará días.

Ante el corte de la circulación ferroviaria, Iberia, Air Europa han reforzado sus servicios para garantizar la movilidad entre el sur y el centro de la Península Ibérica, mientras Alsa también tiene intención de incrementar su oferta entre Granada y Madrid en caso de detectar un incremento de la demanda.

Iberia ha aumentado su operativa con ocho nuevas frecuencias (ida y vuelta) que conectan Madrid con Sevilla y Málaga, con un incremento de plazas de 1.526. Air Europa ofrecerá desde mañana y, en principio, hasta el viernes, 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga.