Guardar billetes e informes médicos, fundamental para poder solicitar indemnizaciones

Recopilar documentos del viaje e informes médicos, contactos de testigos presenciales o imágenes del suceso son algunas de las recomendaciones de los juristas para poder solicitar indemnizaciones en el caso de haber sido víctima del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Ante el trágico siniestro que hasta el momento ha causado 39 fallecidos y más de un centenar de heridos de diversa consideración, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), con la intención de "ser útil", ha elaborado una guía jurídica para las víctimas, que ya está disponible en su página web.

Además de recalcar que la atención sanitaria y psicológica es lo primordial en estos casos, la guía incide en la importancia de conservar elementos como billetes, justificantes de gasto, contactos de posibles testigos o imágenes del lugar que faciliten futuras acciones legales.

Asimismo, el ICAM indica que es "crucial" acceder a la documentación clínica que acredite la atención médica, la fecha de alta, un parte de lesiones y de las posibles pruebas diagnósticas.

Indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Viajeros

La guía recuerda que en España todo viajero en transporte público está cubierto por un seguro obligatorio (SOV), un sistema de indemnizaciones que fija cuantías mínimas en casos de fallecimiento (36.000 euros), invalidez permanente total (42.000 euros), gran invalidez (54.000 euros) y otros supuestos.

Para reclamar estas compensaciones, los afectados deben identificar el operador y su número de billete, presentar una solicitud ante la empresa o el Consorcio de Compensación de Seguros, aportar toda la documentación médica y guardar copia de todo lo presentado.

Una vez hecha la solicitud, el Reglamento Europeo, destaca el ICAM, establece que las compañías están obligadas a realizar en un plazo de 15 días un pago a cuenta para cubrir necesidades económicas inmediatas, y fija que en caso de muerte ese anticipo no será inferior a 21.000 euros por viajero.

Indemnizaciones adicionales a la empresa ferroviaria

El SOV no excluye que se pueda reclamar una indemnización adicional por responsabilidad civil —gastos médicos, perjuicios económicos, daño moral, gastos funerarios o de traslado— cuando se haya producido una negligencia por parte de la empresa transportista.

Con respecto a los plazos para solicitar una compensación, la guía los diferencia por tipos: por responsabilidad extracontractual, prescribe al año desde que el perjudicado tiene conocimiento del daño y, si se trata de una responsabilidad contractual, el plazo será de cinco años.

El ICAM insiste, además, en no firmar renuncias ni acuerdos sin comprensión plena de su alcance y sin supervisión jurídica especializada.

En este sentido, el documento pone énfasis en el derecho a la justicia gratuita, que debe cubrir el asesoramiento previo, la representación por abogado y procurador, así como las tasas y costas del proceso si se cumplen los requisitos legales de capacidad económica.

El servicio de orientación jurídica puede solicitarse en el Colegio de la Abogacía del lugar donde esté el órgano judicial competente (Andalucía, en este caso) o ante el juzgado del domicilio del afectado.

Además del SOV y la responsabilidad del operador ferroviario, la guía recomienda revisar si se cuenta con otros seguros paralelos que puedan activarse como coberturas de viaje contratadas al adquirir el billete, seguros asociados a tarjetas de crédito o seguros de hogar con defensa jurídica.