Unos 32.000 billetes cancelados diarios y sin servicio hasta finales de semana por el accidente ferroviario

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva quedó suspendido sobre las 20 horas de este domingo tras el fatal accidente en Adamuz (Córdoba). Adif anunció en un primer momento la cancelación de todos los viajes de alta velocidad en esta vía para este lunes, pero la gravedad de la catástrofe hacía prever que las cancelaciones se prolongarían bastante más. Por ahora el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, fue quien confirmó en la mañana de este lunes que esta suspensión se prolongará "más de cuatro días". Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas y heridos del accidente ferroviario.

Son miles los pasajeros afectados por las decenas de cancelaciones desde última hora de la tarde del domingo. De Madrid a Andalucía viajan las tres operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo) diariamente. Renfe indicó a este periódico que el domingo ya se cancelaron 20 trenes (unas 6.000 personas a una media de 300 pasajeros por servicio) y este lunes hubo otras 25.000 viajeros afectados tras la cancelación de 85 trenes (todo el servicio Madrid-Andalucía, excepto Almería). Ouigo explicó que el domingo ya se vieron afectadas 800 pasajeros por las cancelaciones y este lunes hubo otros 1.900 que perdieron sus trenes. Por parte de Iryo suponen unos 6.000 afectados más. En total, alrededor de 32.000 personas afectadas al día por la cancelación de su viaje. Renfe está gestionando medios alternativos para los afectados, como autobuses y más plazas de otro tipo de tren. De momento, la operadora pública ha anunciado que se ha reforzado el servicio en los trenes de Media Distancia de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla, que dobla su capacidad a partir de este martes. Miles de pasajeros están buscando otros transportes para viajar a sus destinos e Iberia ha añadido 1.526 plazas en ocho vuelos extra incorporados para este lunes (dos ida y vuelta Madrid-Sevilla y otros dos ida y vuelta Madrid-Málaga). Los cuatro primeros vuelos extra que se pusieron a primera hora (dos a cada destino) se agotaron rápidamente, por lo que la compañía aérea decidió añadir otros cuatro, confirman a este periódico. Los precios se han topado a 150 euros por trayecto porque en momentos como este de altísima demanda serían "muy superiores".