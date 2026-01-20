La niña de 6 años que se queda sola

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Cuatro miembros de una misma familia de Punta Umbría (Huelva) a la que se buscaba intensamente, una pareja de periodistas, un policía y el maquinista que iba al frente del Alvia accidentado son las víctimas mortales ya identificadas tras el descarrilamiento. Entre los fallecidos que se han podido confirmar este lunes se encuentran cuatro miembros de una familia de Punta Umbría (Huelva) que viajaba en el Alvia, concretamente los padres, uno de sus hijos y un primo. Su otra hija, una niña de 6 años, fue rescatada prácticamente ilesa y pasó buena parte de la noche cuestodioda por una guardia civil. La menor ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza. En el siniestro también han fallecido la pareja de periodistas de Óscar Toro y María Clauss, muy activos en la vida académica, social y cultural de Huelva, él como director de la Fundación Xul e impulsor de la editorial Voces del Sur, mientras que ella fue galardonada como fotógrafa con el prestigioso Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña 2023, además de ser directora creativa de WofestHuelva y vicepresidenta del Ateneo de Huelva. Jupol confirma asimismo la muerte de un policía destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid. Otras las víctimas mortales es el maquinista del Alvia. «Queremos expresar nuestro pésame y nuestra disposición a la familia del joven de nuestra ciudad que ha fallecido".