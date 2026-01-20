Renfe comienza "con normalidad" el plan alternativo entre Madrid y Andalucía: horarios y trayectos

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Renfe ha asegurado este martes que el plan alternativo de transporte operativo desde hoy para conectar Madrid y Andalucía con tren y que cuenta con un tramo en Córdoba en autobús se ha ejecutado con normalidad en las primeras horas del servicio.

La compañía anunció este lunes en un comunicado que activaría un plan alternativo de transporte que duraría todos los días que la circulación por Adamuz (Córdoba) permanezca suspendida y este martes los primeros trenes ya han realizado el servicio.

Este plan permite operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús, evitando así pasar en tren por Adamuz (Córdoba), el lugar del accidente ferroviario de este domingo.

Esta operativa permite cuatro frecuencias diarias desde Sevilla hacia Madrid (y las mismas en sentido contrario) y tres viajes desde Málaga hacia Madrid.

No obstante, Renfe pidió que utilicen este servicio solamente quienes deban desplazarse "por motivos estrictamente necesarios".

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, situó en el día 2 de febrero el "horizonte" para una reanudación completa de la vía, aunque Adif trabaja en habilitar al menos una de las dos vías lo antes posible para permitir conectar por vía ferroviaria Andalucía y el centro peninsular, aunque los tiempos de los trenes serían mayores.

Horarios

La distribución de estos servicios especiales, que realizarán en todos los casos el tramo Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera, será la siguiente:

Con origen en Madrid:

• Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).

• Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).

• Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

• Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

Con origen en Andalucía:

• Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

• Málaga -Maria Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)

• Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

• Málaga-Maria Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)

• Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

• Málaga-Maria Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

• Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera. En los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros en opción básica para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Servicios especiales por vía convencional:

Asimismo, Renfe pone a disposición de los viajeros los siguientes servicios especiales, que se ofrecen por vía convencional, no por la línea de alta velocidad.

Con origen en Madrid:

• Madrid Chamartín (15:11)-Cádiz (23:18).

• Madrid Chamartín (15:25)-Granada (21:20)-Almería (Huércal) (23:59)

Con origen en Andalucía:

• Cádiz- (6:29)-Madrid-Chamartín (13:36)

• Almería (Huércal) (8:31)-Granada(10:43)- Madrid Chamartín (16:40)

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

De manera paralela, Renfe ha reforzado los servicios de Media Distancia de la línea Madrid–Extremadura–Sevilla en 736 plazas más en el corredor.

Martes 20 y jueves 22 de enero: Madrid- Atocha Cercanías 10:55 Sevilla SJ 18:58

Miércoles 21 y viernes 23 de enero: Sevilla SJ 11:50 Madrid -Atocha Cercanías 19:57

Por su parte, todos los servicios transversales quedan suprimidos siendo la alternativa el viaje con enlace por Madrid.

Planes alternativos por carretera para Algeciras y Ronda Antequera:

De manera paralela, Renfe pondrá a disposición de las personas viajeras un dispositivo de autobús, con una frecuencia de un vehículo por trayecto, que cubren los itinerarios Algeciras (13:10)–Málaga (15:25), Ronda (14:45)–Antequera (15:45), Málaga (14:40)–Algeciras (16:55) y Antequera Santa Ana (14:00)–Ronda (15:00).