Herida una maquinista leonesa en prácticas en otro accidente de tren en Barcelona

Imagen del más grave de los accidentes de anoche en Cataluña-DL

Una maquinista leonesa en prácticas ha sufrido heridas en las piernas como consecuencia de otro accidente de tren ocurrido en la noche del martes en Barcelona,

Hija de un conocido maquinista leonés retirado, la joven sufrió las consecuencias de uno de los dos descarrilamientos que se produjeron en Cataluña en las últimas horas.

Al menos una persona murió y 15 resultaron heridas tras caer un muro de contención por un movimiento de tierras sobre un tren de Rodalies de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní (Barcelona).

"Hay 15 personas heridas. Constan cuatro heridos críticos, dos que viajaban en la cabina y dos en el primer vagón. Una persona ha fallecido, que viajaba en la cabina", han señalado desde los Mossos, que han confirmado el fallecimiento del maquinista. Según han apuntado fuentes policiales, se ha establecido una zona de seguridad, los servicios de emergencias han apuntalado el muro de contención y se trabaja para evacuar a los heridos. En el momento del impacto 37 personas viajaban en el tren y ha sido necesario movilizar a 70 bomberos en el dispositivo.

En el otro accidente, el de la maquinista leonesa en prácticas, la cabina chocó contra una roca y descarriló. La investigación seguía abierta.