Los maquinistas expresan malestar al presidente de Renfe en una tensa reunión en Barcelona

Maquinistas y trabajadores de Rodalies han guardado un minuto de silencio este miércoles en la Estación de Sants.

Los maquinistas de Rodalies han expresado este miércoles su malestar al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y al director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, por el accidente de ayer en Gelida, en el que falleció un maquinista, en una tensa reunión mantenida en Barcelona.

Fuentes sindicales han asegurado a EFE que, después de la tragedia de ayer, un representante de Semaf, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, ha tomado la palabra para advertir de que hasta que no se dieran las condiciones de seguridad necesarias en Rodalies, no pensaban ponerse al mando de los trenes.

Como muestra de protesta, ha lanzado el chaleco amarillo que portaba a los pies de los directivos de Renfe, y su gesto ha sido seguido por un gran número de asistentes al encuentro, que se ha celebrado en un hotel situado encima de la estación de Sants de Barcelona.

A continuación, una parte de los asistentes, que eran unas 250 personas en total, aproximadamente, ha abandonado la sala en señal de protesta y otro grupo se ha quedado a escuchar las explicaciones del presidente de Renfe y del director operativo de Rodalies, entre otros directivos.

Pasado ese desplante inicial, la reunión ha discurrido con algunos reproches por parte de los maquinistas, pero en un ambiente menos tenso.

Según las fuentes consultadas por EFE, el presidente de Renfe ha admitido las deficiencias que presenta Rodalies y ha prometido trabajar por solucionarlas.

La reunión se ha producido después de que ayer un accidente de tren en Gelida (Barcelona) provocara la muerte de un maquinista en prácticas.

Maquinistas y trabajadores de Rodalies y del sector ferroviario han guardado este mediodía en el vestíbulo de la estación de Sants varios minutos de silencio en recuerdo al maquinista fallecido anoche.

El maquinista del tren de Rodalies que falleció anoche al chocar su convoy contra un muro de contención que había caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), debido al temporal, era natural de Sevilla, tenía 28 años y estaba haciendo su formación en prácticas junto a otros tres compañeros y al conductor titular.

Sindicatos como CCOO o UGT han reclamado este miércoles reforzar la seguridad del servicio de Rodalies, pensando tanto en los usuarios como en los maquinistas.

Precisamente mañana, está prevista una reunión de los comités de empresa de Renfe y Adif en Madrid para hablar sobre la huelga en el sector para exigir seguridad y fiabilidad en la red tras el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que han muerto unas 43 personas.