Tres heridos leves tras el choque de un tren de Feve con una grúa

Tres personas han resultado heridas leves este jueves tras el choque de un tren de vía estrecha (Feve) contra una grúa en la pedanía de Alumbres, en Cartagena (Murcia).

El accidente se produjo alrededor del mediodía en el punto kilométrico 6,6 de la línea que une Cartagena con Los Nietos, entre Alumbres y la barriada de La Esperanza, sin que se registrara descarrilamiento del convoy.

Según las primeras informaciones facilitadas por fuentes de emergencias y confirmadas por medios locales como Onda Regional de Murcia, La Opinión de Murcia y Antena 3, el impacto afectó a un tren de pasajeros y dejó varios heridos leves —entre dos y tres según las versiones—, que fueron atendidos in situ por efectivos de bomberos, sanitarios y protección civil desplegados en el lugar. Las causas del siniestro aún se desconocen y están siendo investigadas.

Este incidente se suma a la ola de problemas en el sector ferroviario que vive España en las últimas fechas. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se refirió este jueves a la situación en Cataluña, donde el servicio de Rodalies permanece paralizado por segundo día consecutivo debido a un plante de los maquinistas.

Puente reconoció el impacto emocional que han sufrido los profesionales tras la muerte de dos compañeros en accidentes recientes —uno en Gelida (Barcelona) el lunes y el contexto del grave siniestro de Adamuz (Córdoba)—, pero pidió “bajar el suflé emocional” para reconducir la situación y confió en que el servicio pueda reanudarse a lo largo del día. Los maquinistas denuncian falta de garantías de seguridad, pese a que Adif revisó la infraestructura el miércoles.Por otro lado, en Adamuz (Córdoba), se reanudaron esta mañana los trabajos de inspección y retirada de los restos de los dos trenes (un Alvia e Iryo) que colisionaron el pasado domingo, un accidente que ya ha dejado al menos 43 fallecidos y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en uno de los más graves de la historia reciente del ferrocarril español. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas.

El accidente de Alumbres, aunque de menor gravedad, reaviva las preocupaciones sobre la seguridad y el mantenimiento en las líneas de vía estrecha y en el conjunto de la red ferroviaria.