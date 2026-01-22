Se eleva a 6 el número de heridos al chocar una grúa contra un tren Feve en Cartagena

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un tren de pasajeros FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) impactó este jueves contra el brazo de un camión grúa en Cartagena, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, que especificaron que el vehículo es "ajeno a Renfe y Adif". También explicaron que "estaba trabajando en la zona en tareas de mantenimiento ajenas a la infraestructura ferroviaria".

El suceso tuvo lugar en Alumbres, a la altura de Los Partidiarios -a dos kilómetros de La Unión- y se saldó, según Delegación, con un herido leve que tuvo que ser atendido por varios cortes. Asimismo, otras dos personas han requerido asistencia por ataques de ansiedad. Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias en la Comunidad elevó a seis los atendidos: dos jóvenes de 18 años, un hombre de 26, otro varón de 50 y dos mujeres de 62 y 74 años. Según el 112, todos fueron trasladados a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell, en Cartagena. El tren no ha descarrilado y permaneció en la vía.

El brazo del camión ha invadido el gálibo ferroviario y ha golpeado el cristal de uno de los vagones del tren, según detallaron desde la Delegación. El tren se vio afectado por uno de sus laterales. El impacto provocó la rotura de cristales, explicaron en Renfe. El convoy que ha sufrido el percance cubre el trayecto entre Cartatgena y Los Nietos. Desde Renfe también señalaron que el tren había partido de Cartagena a las 11.40 horas y tenía prevista su llegada a Los Nietos a las 12.13 horas.

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 6,6. En el momento del suceso, viajaban a bordo del tren 16 pasajeros, a los que "se les ha proporcionado transporte alternativo", informaron fuentes de la Delegación. El suceso obligó a interrumpir la circulación en la línea. El servicio se restableció alrededor de las 13.15 horas, según comunicó Adif.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y ambulancias. Todos los pasajeros fueron desalojados por la puerta trasera del convoy. Los agentes han cortado uno de los carriles de la carretera de La Unión. El instituto armado se ha hecho cargo de la investigación.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena pusieron a disposición sus servicios de emergencia. En concreto, desplegaron a bomberos y Protección Civil. "Se ve que la cesta ha sobrevolado el paso del tren y se la ha llevado. Los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren. Según parece, los heridos eran pasajeros del tren porque no había nadie subido en la cesta", informó el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega.