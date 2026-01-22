Cronología del accidente de Adamuz la colisión entre dos trenes que deja 45 fallecidos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El pasado domingo un descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior choque con un Alvia que circulaba en dirección opuesta en Adamuz (Córdoba) dejó un balance de 45 fallecidos en el primer accidente mortal de la alta velocidad española, un siniestro del que todavía se desconocen las causas.

A continuación, un repaso cronológico de los hechos acontecidos desde que el tren Alvia de Renfe salió de Madrid con destino Huelva recogidos en un informe elaborado por el Gobierno al que EFE ha tenido acceso:

El domingo 18 de enero, el tren Alvia salió a las 18.10 horas de Madrid Puerta de Atocha con destino Huelva. Media hora después, a las 18:40 horas, el tren Iryo salió de Málaga dirección Madrid.

A las 19:43 horas se produjo el descarrilamiento de los dos últimos coches del tren Iryo a la entrada de la estación de Adamuz e invadieron la vía contigua, que era por la que circulaba el Alvia.

Este informe estima que fue a las 19:43:44 cuando los trenes colisiaron (a partir de situación y velocidades estimadas). Coincide con la caída de tensión registrada en el tramo del accidente. No hay comunicación registrada de la colisión, pero se confirma con múltiples comunicaciones con servicios de emergencia, las operadoras ferroviarias y las patrullas de seguridad de Adif ya desplegadas en la zona.

Los instantes posteriores a la colisión

Menos de dos minutos después, a las 19:45:02, el tren Iryo señaló en la primera llamada que se había enganchado con la catenaria y desde aquel momento el Centro de Regulación y Control (CRC), ubicado en Atocha, consideró suspendido el tráfico.

A las 19:45:02 se produce la primera llamada del maquinista del tren Iryo. Señala que ha enganchado la catenaria. Desde ese momento, el Centro de Regulación y Control (CRC) considera suspendido el tráfico por un supuesto enganchón de catenaria. CRC comprueba con inmediatez al finalizar la llamada que el sistema de telemando de energía refleja una caída de tensión en ambas vías en el tramo de Adamuz desde las 19:43:45.

Según el citado informe, a las 19:46:07 se recibe llamada del tren de Renfe que va detrás del Iryo informando que se encuentra parado sin tensión y a las 19:47 el Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Córdoba (Guardia Civil) tiene conocimiento del accidente a través del 112.

A las 19:48:39 y a las 19:48:51 el CRC llamó al maquinista del Alvia pero no obtuvo respuesta y a las 19:49:33 llamó a la interventora de este tren, que informó de que presentaba un golpe en la cabeza y que iba a intentar localizar al maquinista.

Mientras se produce la llamada con la interventora se escucha de fondo la llamada de otro operador del CRC con el maquinista del tren Iryo, que comunica que se trata de un descarrilamiento y que está invadiendo la vía contraria.

También informa de la existencia de un pequeño incendio, de que hay heridos en el tren y que va a abandonar la cabina para reconocer la situación. Pide que se corte el tráfico en sentido Sevilla y el controlador le dice que no viene ningún tren cerca, ya que el Alvia ya había rebasado la altura del Iryo y se encontraba parado y sin tensión.

Llegada de efectivos al lugar de los hechos

A las 19:50, siete minutos después del descarrilamiento, se avisó al H24 y al Centro de Protección y Seguridad de Adif para que movilizase los servicios de emergencia, y a las 20:00 horas llegó la primera patrulla de la Guardia Civil al lugar del accidente; confirmó los hechos y pidió presencia urgente de servicios sanitarios, bomberos y más efectivos.

A las 20:15 horas, se ordenó el retroceso de los trenes (que estaban en algún punto entre Andalucía y Madrid y habían salido después de los accidentados) a las estaciones de origen y se constituyó el comité de crisis en el H24. A esta hora, otra patrulla de la Guardia Civil localizó el Alvia accidentado.

Cinco minutos después, a las 20:20, se activan medios de intervención de Renfe junto con Adif H24 y a las 20:30 llegó al lugar de los hechos el primer medio sanitario y más patrullas de la Guardia Civil. A las 21:00 comenzó la evacuación de los primeros heridos y se activaron los Centros de Atención a Familiares (CAF) en Córdoba, Huelva y Madrid.

A las 22:45 Iryo confirmó la evacuación total de los viajeros del tren descarrilado pero permanecían a bordo el maquinista, la tripulación y víctimas mortales.

Quince minutos después se dio por finalizada la evacuación de heridos leves y pasajeros ilesos hacia Adamuz y continuaron las labores de evacuación de heridos graves y la excarcelación de víctimas atrapadas.

A las 23:43 la Jefatura de la Comandancia de Córdoba informó que los heridos habían sido evacuados y que procedían al cierre de la zona para el levantamiento de cadáveres.