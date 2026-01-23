Musk insta a llenar la España vaciada de placas solares para ser la "central eléctrica" de Europa

Publicado por Efe Davos Creado: Actualizado:

El empresario y fundador de la empresa aeroespacial Space X, Elon Musk, ha asegurado en el foro de Davos que una planta solar instalada "en una zona poco poblada de España o Sicilia" podría proporcionar energía suficiente a toda Europa.

Durante una charla con el presidente del gestor de activos Blackrock, Larry Fink, en el Foro Económico Mundial, Musk ha asegurado que la tecnología que permitiría construir una infraestructura así ya existe, y sólo falta la voluntad de ponerla en marcha.

En China, ha explicado, cuentan ya con plantas solares que producen 540 gigawatios al año, por lo que no es descabellado pensar que si se instala una planta de unos cientos de kilómetros cuadrados "en alguna zona poco poblada de España o Sicilia", se podría proporcionar energía a toda Europa.

En Estados Unidos, ha dicho, una planta de ese tipo podría estar "en alguna parte del desierto de Nevada, o en Utah, o en Nuevo México".

El empresario se ha mostrado convencido de que en poco tiempo "habrá más robots que personas", lo que en la práctica elevará la calidad de vida, y ha dicho que en breve, casi con total seguridad a finales del año que viene, pondrá a la venta robots humanoides para particulares, seguros y fiables.

Estos robots pueden ayudar, por ejemplo, en el cuidado de ancianos y personas dependientes, en un mundo en el que cada vez hay menos personas jóvenes para atender a los más mayores.

"Todo el mundo querrá tener uno, para cuidar a las mascotas o a los ancianos, ¿quién no querría algo así?", ha indicado, tras asegurar que nos encontramos "en el momento más interesante de la historia de la Humanidad".

Sobre el envejecimiento, Musk ha explicado que revertirlo no ha sido uno de sus objetivos, si bien se ha mostrado convencido de que llegará el momento en el que se podrá frenar el envejecimiento del cuerpo humano.

No obstante, ha indicado que ello supondría que la sociedad "se estancaría", con gente que vive casi eternamente, y no se renovaría.

Por lo que respecta al futuro de la Inteligencia Artificial (IA), ha dicho que muy pronto, en 2030 o 2031, "será efectivamente más inteligente que cualquier ser humano", lo que no supone que las personas sean prescindibles.

El empresario ha dedicado gran parte del tiempo a hablar de la vida extraterrestre, de la que todavía no hay constancia aunque cree que "si hay algún extraterrestre en la Tierra, ese soy yo", entre risas de los asistentes.

O bien sería él el primero en saber de su existencia, ya que Space X cuenta con más de 9.000 satélites.

Musk ha relatado que su interés por el espacio procede de su afición a las novelas de ciencia ficción, y a su deseo de que "dejaran de ser ficción y se convirtieran en realidad", algo que cada vez está más cerca.

Algo que todavía es extremadamente difícil, como es "traer energía desde el espacio a la Tierra", no es viable por el momento pero poco a poco la tecnología necesaria está llegando.

Musk ha revelado su deseo de viajar a Marte, aunque la duración del viaje, "seis meses de ida y otros tantos de vuelta", es un poco disuasoria, además de que espera llegar a Marte "pero no estrellarse".