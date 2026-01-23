Uno de los dos leoneses fallecidos en Adamuz será enterrado hoy en León

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

Julio Rodríguez Gómez, más conocido como Julio Son, uno de los dos leoneses fallecidos en el trágico accidente ferroviario de Adamuz, será enterrado hoy en León.

La familia celebrará un acto de despedida a las 17,30 horas en la capilla del Tanatorio de Eras de Renueva y luego su cuerpo será incinerado en la intimidad de su familia.

Su cuerpo lo encontraron los equipos de rescate entre los entresijos de uno de los vagones movidos el martes por la Guardia Civil. Tenía 52 años y su familia había puesto a disposición de la investigación el material genético pertinente para su posible identificación. Con los restos hallados y cotejadas las muestras de ADN se pudo certificar su fallecimiento.

Profesor de danzas modernas y dueño de dos negocios dedicados al mundo de la música, se dirigía a Huelva en el tren Alvia.

Rodríguez había puesto en marcha dos sellos, Salson, en Zamora y Salamanca, al igual que en el mundo de la disco, en su condición de DJ. De las dos esferas había surgido una intensa vida social que le hizo partícipe de numerosas actividades. Casi un millar de personas le seguían en sus redes sociales. También había puesto en marcha una escuela de baile en Polígono X, en León capital.

El otro leonés fallecido en el accidente es José María Fernández, de 50 años de edad, padre de dos hijos, jubilado y de profesión gruista y camionero, viajaba solo en el tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid.

Otra leonesa se vio involucrada en otro accidente de tren. Se trata de una maquinista en prácticas que acompañaba en cabina al conductor y otros dos maquinistas en prácticas, uno de ellos fallecido en el accidente de Rodalíes en Barcelona.

La joven, que estaba acumulando horas para completar su formación, está hospitalizada tras romperse tibia, peroné y varias costillas, según han confirmado a EFE fuentes sindicales.

La chica viajaba en cabina con otros dos compañeros en prácticas y el maquinista. Uno de los maquinistas en prácticas, de 28 años, resultó fallecido tras chocar el tren contra un muro de contención que se había desprendido a causa del temporal.