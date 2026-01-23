Así fue paso a paso el accidente de Adamuz, según Transportes

Restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo el pasado domingo aún en la vía.J. J. GUILLEN

El Ministerio de Transportes ha comunicado este viernes la cronología del accidente de Adamuz (Córdoba) y la secuencia de las comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia "que evidencian que el aviso se produjo de forma inmediata".

Esta es la secuencia con los textuales de la comunicación:

19:57:34.- El CECON de Renfe (Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias) recibe llamada del CASH24 de Adif (Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 H), por el descarrilamiento del Iryo. En el 2384 (Alvia), que está en vía contigua, también hay heridos. No sabe la gravedad, lo mismo ha tenido que dar un frenazo y hay heridos. La circulación está cortada, porque están las dos vías interceptadas.

19:58:23.- CECON (Renfe) informa al C24H de Renfe-Sevilla (Centro de Seguridad y Emergencias Territorial 24 horas), que el CASH24 (Adif) le indica que también hay heridos en el 2384 (Alvia), que estaba contiguo. Le indica que van a llamar al interventor.

19:59:12.- CECON (Renfe) llama al Centro de Gestión de Operaciones (Renfe) y le indica que Adif le dice que en el 2384 (Alvia) hay heridos. El Centro de Gestión de Operaciones (CGO, de Renfe) le dice que posiblemente será por la frenada de emergencia que le habrá provocado el LZB (el sistema de frenado). Le indica que un comercial ha contactado con la interventora y justo en ese momento le indica que le tiene que dejar que ha habido un accidente.

19:59:36.- El Centro de Protección y Seguridad Territorial (CPS, de Adif) en Sevilla llama al Delegado Territorial de Seguridad y Autoprotección (DTSyA, Renfe) y le informa de los datos que tiene.

20:00:26.- El 112 llama al CECON (Renfe) preguntando por la localización, se le indica que es en Adamuz y que se le pone en comunicación con Seguridad de Adif.

20:00:26.- CECON (Renfe) llama a CASH24 (Adif) para indicarle que le va a poner en conferencia con el 112 Madrid.

20:01:20.- CECON (Renfe) pone en conferencia al 112 Madrid con el CASH24 de ADIF. Este le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que por lo visto hay un tren en la vía contigua (Alvia) que ha resultado afectado con heridos, al ir a frenar, se supone.

20:01:34.- CECON (Renfe) llama al C24H Sevilla (Renfe) indicándole que han intentado contactar con la interventora, pero no lo coge, y también con el CGO (Renfe), que tampoco puede contactar. El tren posiblemente ha tenido que frenar y posiblemente haya heridos, pero se desconoce alcance y número de heridos. El C24H Sevilla (Renfe) indica que está informando al Centro de Gestión Territorial de Alta Velocidad (TAV LD) de Renfe en Sevilla y no sabe nada, es él quien le está informando. CECON le indica que llame al Director del Plan de Actuación ante emergencias del Plan de Actuación, Evacuación y Rescate del tren (DPAE).

20:02:45 TAV LD Sevilla llama a C24H Sevilla. Lo del 2384 (Alvia) es del frenazo y puede haber heridos por eso, están intentando contactar con la interventora.

20:03:09 CECON llama al Agente de Guardia Nacional. Le actualiza la información