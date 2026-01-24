El PSOE y Sumar sientan a Feijóo el 2 de febrero en el Congreso por la dana

Publicado por María Eugenia Alonso Madrid Creado: Actualizado:

Alberto Núñez Feijóo no logra sacudirse, tres meses después de la renuncia del presidente de la Generalitat valenciana a su cargo, del cuestionamiento político y judicial de la gestión de Carlos Mazón de la letal dana del 29 de octubre de 2024. Tras haber tenido que declarar el 9 de enero, de forma telemática, por sus comunicaciones con Mazón ante la jueza que instruye la causa por la catástrofe, el líder del PP ha sido citado a comparecer el 2 de febrero en la comisión de investigación constituida en el Congreso sobre el mayor desastre natural del siglo en España.

El PSOE y Sumar han hecho valer su mayoría en la mesa que regula el funcionamiento del órgano para convocar al jefe de la oposición, en una presencia ante la Cámara baja que se producirá dos días después de la celebración del funeral de Estado, el sábado 31 en Huelva, por las víctimas del doble descarrilamiento de Adamuz. Se da la circunstancia de que tanto Feijóo como el presidente del Gobierno se habrán visto forzados a dar explicaciones ante las Cortes esta legislatura, en el caso de Pedro Sánchez por la corrupción y ante el Senado.

La intención de los grupos que controlan la comisión de la Cámara baja era la de haber citado al líder de los populares la próxima semana, pero el trámite se aplazó por la suspensión de la actividad parlamentaria en señal de duelo por la tragedia ferroviaria. El cariz que puede adoptar esa comparecencia quedó reflejada en la valoración de la misma efectuada por el diputado de Compromís, adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez. El parlamentario valenciano enfatizó que Feijóo tiene "la oportunidad" ante sí de explicar por qué mintió a las víctimas y bendijo al indigno de Mazón, sosteniéndole y encubriéndole durante un año sabiendo que había mentido, había tenido una gestión negligente y había humillado a las víctimas".