El PP pide la dimisión inmediata de Puente por "mentir" sobre el accidente de Adamuz

Barcelona, 25 ene (EFE).- El portavoz de Comuns en el Parlamento de Cataluña, David Cid, ha instado este domingo al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a que "dé la cara" como "máximo responsable" de la crisis en el servicio de Rodalies, que sigue suspendido tras una nueva jornada de caos ferroviario.

En declaraciones frente a la Estación de França de Barcelona, Cid ha evitado pedir la dimisión de Puente, como sí ha hecho el líder de ERC, Oriol Junqueras, pero le ha dado un toque de atención: "Ante la situación de crisis y de caos que están viviendo los servicios de Rodalies y Regionales, nos preguntamos dónde está el ministro".

"Parece que se haya esfumado", ha constatado Cid, que ha señalado a Puente como "el máximo responsable de lo que está pasando en este momento" en el servicio ferroviario en Cataluña.

Por ello, según el portavoz de los comunes, Puente "debe dar la cara, debe dar explicaciones y sobre todo debe encontrar soluciones" ante esta "situación de emergencia", de la misma forma que se tomaron decisiones ante la dana.

"Que vuelva el ministro Puente y que tome las riendas de esta crisis de una vez por todas", ha insistido.

Insta al Govern a "plantarse" ante la patronal

Por otra parte, Cid ha comentado que si no hay garantías para que mañana lunes se reanude el servicio de Rodalies, el Govern de Cataluña "tiene que plantarse ante la patronal" y "defender los derechos de los trabajadores en un doble sentido".

Primero, según Cid, el Govern tiene que dejar claro que las horas de trabajo perdidas por culpa de la suspensión del servicio de trenes "no se tienen que recuperar".

"Es evidente que, si los trabajadores no pueden llegar a sus puestos de trabajo, no es por voluntad propia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que se exija por parte de la patronal que recuperen las horas", ha argumentado.

Y en segundo lugar, ha recalcado Cid, "hay que decretar el teletrabajo".

Si los trabajadores no se pueden desplazar por los problemas de movilidad ferroviaria y se ven "forzados a dejarse las horas en el andén", el Govern "debe trasladar a la patronal que hay que decretar teletrabajo", ha insistido.