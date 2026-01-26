Vox se ve tan fuerte que se desmarca de todos

Publicado por Alvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

El accidente ferroviario de Adamuz no supuso la semana pasada un paréntesis en la estrategia de confrontación total de Vox contra el Gobierno. Al contrario, pese a los tres días de luto oficial decretados por el Ejecutivo, el partido de Santiago Abascal redobló sus ataques contra Pedro Sánchez, al que culpó desde el principio del siniestro frente a la posición más moderada del PP en las primeras horas después de la colisión.

«Yo no soy una plañidera», dijo el miércoles Abascal en un foro empresarial en Madrid. «Mi obligación es decir la verdad y denunciar la corrupción del Gobierno», afirmó el líder de Vox, que aseguró que él no iba a «contribuir al silencio». «El luto y el silencio no pueden servir para no denunciar que la corrupción mata», sentenció Abascal.

La decisión de mantener la agenda habitual de la semana, que incluía los actos de campaña en Aragón, la tomó el lunes el Comité de Acción Política a instancias de Abascal, y fuentes de la dirección de Vox explican que nadie se opuso. «Tenemos el convencimiento de que los españoles no nos votan para que utilicemos el silencio disfrazado de institucionalidad. Ya sabemos, porque no nacimos ayer, cómo otros partidos usan el silencio en las tragedias nacionales para eludir sus responsabilidades», cuenta un dirigente de la formación.

Si de algo presumen en Vox es de evitar el tacticismo y los cálculos electorales. «No tenemos claro cómo van a responder los que nos votan o los que nos votarían», cuentan desde el alto mando del partido. «Tomamos este tipo de decisiones, igual que salir de los gobiernos autonómicos, a despecho de las consecuencias electorales», señalan. En los últimos años, Vox no ha tenido miedo de situarse fuera del consenso de los dos grandes partidos (y paradójicamente, compartir posición con Bildu, Junts o ERC) en asuntos institucionales. Así, la formación de Abascal no acude al desfile militar del 12 de octubre ni a los actos del Día de la Constitución aunque en ellos participe el Rey. «No vamos a compartir tribuna con este Gobierno, que es una mafia, en ningún lugar», argumenta Abascal.

Vox anunció el jueves que se personará como acusación particular en la causa judicial que investiga las circunstancias del accidente ferroviario y estudia querellas por homicidio.