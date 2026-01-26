El ministro aporta pruebas de que la vía en la que descarriló el Iryo es nueva

Publicado por Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado ayer que el carril cuya rotura provocó el descarrilamiento del Iryo en la tragedia de Adamuz es «nuevo». «El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo. En concreto el número 312592Y101 [...] Fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025», escribe puente en un mensaje en su cuenta de X, en el que adjunta varias fotografías del número del carril y una nota de envío de la empresa ArcelorMittal, suministradora del material.

En concreto, en las imágenes, sobre el carril se puede leer el número 23, que correspondería al año de fabricación, el número 60, que supuestamente es el peso de este tramo, y el número de serie. Según la factura de la multinacional, este carril salió de la fábrica de ArcelorMittal en Gijón el 9 de enero de 2024 y entraba dentro de un pack en el que se incluían otros 41 trozos de vía.

En otro texto posterior en X, Puente ofrece más información: «El carril de ArcelorMittal de 2023 312592Y101 tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto, que son obligatorias para estos materiales antes de su puesta en servicio, como lo demuestran los certificados del fabricante. Y añado, todos los carriles de ArcelorMittal llevan la marca Ensidesa, porque es su marca comercial, sean del año que sean».

«¡DEJEN DE DESINFORMAR! Y déjennos trabajar. Bastante tenemos ya con esclarecer esto y solucionar los problemas que esto acarrea, como para tener que dedicarnos constantemente a desmentir falsedades!», había escrito Puente en su primer mensaje, en el que adjunta la información que origina el desmentido del ministro, un artículo de El Mundo con el título «El Iryo descarriló desde una vía sin renovar fabricada en 1989». Basándose en esta noticia, el secretario general del PP, Miguel Tellado ha exigido este domingo la dimisión de Puente, al que ha acusado de «mentir durante toda la semana» por asegurar que la vía donde se produjo el accidente había sido completamente renovada en 2025. «Puente y el Gobierno de Pedro Sánchez han ocultado a las familias información esencial al mismo tiempo que acusaban a los demás de esparcir bulos. Óscar Puente es el bulo», ha dicho Tellado.