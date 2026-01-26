Un bombero intenta quemarse a lo bonzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia (SEIS) ha amenazado este lunes con quemarse en la plaza del Cardenal Belluga "a lo bonzo" tras rociarse con gasolina, pero la rápida intervención de la Policía evitó que lo hiciera.

El incidente, según fuentes municipales, ha tenido lugar unos quince minutos antes de las 9 de la mañana cuando el hombre, vestido con el uniforme oficial del SEIS, se ha personado en la plaza amenazando con quemarse.

La Policía Local ha tratado de hablar con él y reducirlo, pero el sujeto se ha rociado con gasolina, momento en el que los agentes, que portaban extintores, han intervenido rápidamente, con lo cual esta persona no ha llegado a sufrir quemaduras.

Dado el estado de alteración que presentaba, el hombre ha sido trasladado en ambulancia para ser atendido por los servicios médicos.

Desde el SEIS se le ha apartado cautelarmente del servicio y se le ha abierto un expediente de información reservada, han señalado desde el Consistorio, que ha traslado su deseo de pronta recuperación para esta persona