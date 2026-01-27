El PP vota no y deja en manos de Junts la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte

Publicado por Miguel Ángel Alfonso / María Eugenia Alonso Madrid Creado: Actualizado:

El Congreso se prepara para vivir hoy un pleno extraordinario de alto voltaje. El Gobierno, calculadora en mano, se juega sacar adelante o no dos reales decretos de gran calado para la legislatura: la prórroga de las medidas del escudo social y el de las ayudas al transporte. Sin que Moncloa tenga votos asegurados, el PP se resiste a dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez, al que exige que presente la subida de las pensiones en un decreto exclusivo —y no dentro del ómnibus, como está previsto en la agenda— si quiere contar con los votos de los 137 diputados de su partido.

En el decreto que el Gobierno lleva al pleno de la Cámara baja se incluye, además de la actualización de las pensiones, diversas medidas de protección social como, por ejemplo, la moratoria de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos y la prórroga del bono social eléctrico, aunque también hay otras actuaciones como las nuevas ayudas a la adquisición de automóviles eléctricos. "Si quiere la revalorización de las pensiones, que el Consejo de Ministros apruebe un decreto limpio donde solo se revaloricen las pensiones. Si lo que pretende es mantener sus acuerdos con Bildu mantener la gente que no paga la renta, que se mantenga en su casa a costa del propietario, si lo que pretende son otras cuestiones, que no cuente con el PP", avisó el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Un voto en contra que ratificó poco después el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP de los lunes. Génova exige al Gobierno que deje tramitar su proposición -registrada el pasado noviembre- para automatizar la subida de las pensiones, que ya es obligatoria por ley.

Con el 'no' del PP, la convalidación del decreto queda en manos de la mayoría de investidura, de nuevo con Junts como el partido clave. El partido de Carles Puigdemont no adelanta su decisión pero ha registrado en paralelo una proposición de ley propia para garantizar la revalorización de las pensiones, con el argumento de que el ejecutivo de PSOE y Sumar "mezcla" esta medida con otras cuestiones que no tienen relación directa. Un escenario similar al del año pasado donde Ejecutivo volvió a incluir la revalorización de las pensiones en un macrodecreto con diversas medidas de protección social o relacionadas con ayudas al transporte público o apoyo económico para los afectados de la dana, que Junts acabó tumbando junto con PP y Vox. Días después cerraba un acuerdo con el Gobierno para presentar un nuevo decreto con menos medidas.

Bolaños sustituye a Puente

Los populares no respaldarán tampoco el decreto de las ayudas al transporte. En la cúpula del PP justifican su 'no' a que toda inversión procedente de dicho departamento debe destinarse en estos momentos al mantenimiento de las vías e infraestructuras. El encargado para presentar la iniciativa ante el pleno no será, por cierto, Óscar Puente, sino el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Puente, de cuyo departamento depende este real decreto, comparecerá, en cambio, en la rueda de prensa que se celebra en Moncloa tras el Consejo de Ministros.

Entre los socios, el voto que estaba en el aire era el de Podemos, que con sus cuatro diputados es un partido clave en la aritmética parlamentaria de esta legislatura. Los morados avanzaron este lunes que votará a favor del escudo social porque, hacerlo, especificó su portavoz, Pablo Fernández, "es una obligación moral que evitará un drama para miles y miles de familias en este país". Los de Ione Belarra consideran "insuficiente" este decreto y exigen medidas "rotundas y radicales" para poner cerco y acabar con el alquiler turístico. De hecho, no avanzan su voto en el caso de las ayudas al transporte.

En Sumar, por su parte, lamentan que Junts exija desligar la revalidación de las pensiones. "Si caen estos reales decretos también afectará a sus votantes de Junts, espero que lo entiendan", advirtió la líder de la formación, Lara Hernández.