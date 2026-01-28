Puente censura al jefe de la comisión sobre Adamuz por opinar del accidente

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, censuró ayer al presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por sus declaraciones sobre el accidente de Adamuz en medio de las pesquisas para determinar la causa del siniestro. «Me produce sorpresa que él manifieste sorpresa sobre el alcance de la renovación integral [de la vía Madrid-Sevilla] porque esa información está disponible, y más para los expertos ferroviarios. Solo hace falta entrar en el portal de contratación", respondió Puente a Iñaki Barrón, máximo responsable de la investigación, que el lunes declaró en la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos: «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años y no ha sido así».

Para el ministro, estas declaraciones «nos obligan a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos estar». «Son hipótesis que se se plantean verbalmente en una entrevista sin que exista, por ejemplo, un informe de laboratorio. Yo no puedo decir que pasa esto y al final, que pase otra cosa", criticó Puente, molesto por la intervención de Barrón, aunque fuentes del Gobierno ponen el foco en que, con sus palabras, el responsable de la CIAF demuestra la total independencia del proceso para determinar los motivos de la tragedia.

Puente sigue defendiendo que la «renovación integral» de la vía, su argumento durante la última semana, no implica la sustitución de todos los carriles, sino «solo la renovación de aquellos que los técnicos consideran que deben ser renovados». «La línea se ha renovado de extremo a extremo. ¿Significa eso que se han sustituido todos los elementos? No. Se preservan los que no se deben sustituir", insistió Puente frente a Barrón, que por su parte, puso voz a todos los que creen que el ministro manejó con inexactitud el concepto «renovación integral». Además, el ministro reiteró que mantener un carril antiguo, de 1989, y soldarlo a uno nuevo, de 2023, «no ha tenido ninguna incidencia en la causa del accidente porque no es extraño soldar carriles", algo en lo que sí se mostró de acuerdo Barrón.