Díaz recuerda que hay 4 días de permiso pagado si el trabajador no puede desplazarse al lugar del trabajo por el temporal

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado este miércoles el derecho de los trabajadores a disponer de cuatro días de permiso retribuido ante la imposibilidad de desplazarse al lugar de trabajo por fenómenos meteorológicos adversos y ha pedido "no correr riesgos".

En declaraciones en TVE, Díaz ha incidido en que en esos días de permiso se mantienen "todas las condiciones laborales" y se puede recurrir a ellos ante situaciones como las que se viven este miércoles en distintos puntos de España por la borrasca.

"A todos los trabajadores de nuestro país no corran riesgos, no pongamos en riesgo la vida", ha pedido Díaz.

"Si los despiden, si los sancionan por no ir a trabajar, tienen que actuar porque están protegidos por la ley", ha incidido Díaz que también le ha pedido a las empresas "que cumplan con la legalidad vigente".

Trabajo ha recordado que cuando se emite un aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas adversas los trabajadores pueden reducir o modificar la jornada o solicitar teletrabajo, además de esos cuatro días de permiso si no pueden desplazarse.

También señalan que, si son necesarios más días, las empresas tienen la opción del expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por fuerza mayor e incide en la obligación de las compañías de informar a sus trabajadores de los riesgos, adoptar medidas y dar instrucciones para interrumpir la actividad llegado el caso.

La vicepresidenta ha querido también agradecer el trabajo de todo el personal de emergencias y seguridad.

Las carreteras del norte y el oeste de la Comunidad de Madrid, incluyendo las autovías A-6 y A-1, viven una situación complicada esta mañana por la intensa nevada que cae sobre la región, que está provocando atascos y cortes y obligando al uso de cadenas en varios puntos.