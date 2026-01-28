Los trenes entre Madrid y Andalucía no se restablecerán el 2 de febrero como estaba previsto

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

La circulación de los trenes entre Madrid y Andalucía se retrasará más de lo previsto. La fecha del 2 de febrero ha quedado corta para las tareas de limpieza de la vía e investigación y desde el Ministerio de Transportes confirmaron este miércoles a este diario que "se retrasará" la puesta en marcha del servicio. Como aún no se ha podido actuar en la vía para restablecer los trenes, inevitablemente se retrasa la vuelta de los trenes entre Madrid y Andalucía.

En teoría el nuevo plazo estimado es la primera quincena de febrero, aunque el ministro Óscar Puente indicó en su cuenta de Twitter que su objetivo es que los trabajos en la vía "estén concluidos en un plazo aproximado de 10 días naturales". "Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla", señaló el ministro, tras confirmar que este miércoles han recibido la autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente.

Los operadores de alta velocidad no permiten la compra de billetes entre Madrid y Sevilla hasta, al menos, el 7 de febrero. En la web de Renfe no permite por ahora adquirir billetes hasta el domingo 8 de febrero, pero en la de Iryo se pueden comprar para el día 7 y en la de Ouigo, también.

Hasta ahora la vía permanecía precintada debido a la investigación del siniestro, pero este miércoles Adif recibió el visto bueno de la autoridad judicial para iniciar las labores de reconstrucción. El gestor ferroviario pretende completar la reposición de la infraestructura en un plazo aproximado de diez días naturales para poder restablecer el servicio completo entre Madrid, Córdoba, Sevilla y Málaga en la segunda semana de febrero.

Esta línea es la segunda más transitada del país, solo por detrás de la Madrid-Barcelona. La interrupción del servicio desde el accidente ha provocado cientos de cancelaciones y obligó a Renfe a introducir un operativo especial para garantizar los viajes indispensables. Así, dos días después del accidente Renfe activó un operativo especial entre Madrid y Andalucía con viajes en tren que en un determinado punto de Córdoba terminaban el recorrido y los pasajeros seguían el viaje en autobús. La operadora, que recomienda usar solo esta alternativa en desplazamiento esenciales, ha ampliado el plan alternativo hasta el 7 de febrero.

A partir de ese día -si no vuelve a retrasarse la puesta en marcha- los trenes volverán a circular por esas vías, aunque lo más probable es que vayan más lento de lo habitual. De hecho, Transportes aún no ha especificado si el restablecimiento de la circulación se hará en una única vía al principio, lo que supondría más retrasos en los viajes, o si para esa fecha ya estarán arreglados ambos carriles y la circulación volverá a estar plenamente establecida como antes del accidente.