El exnúmero dos de Ribera niega haber tratado con Koldo agilizar una licencia en favor de Aldama

Marc Pons, quien fuera jefe de Gabinete de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, hoy comisaria europea, declaró este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional. Lo hizo en el marco de la causa por el presunto fraude de hidrocarburos que implica a Víctor de Aldama, el corruptor confeso del 'caso Koldo', y su socio Claudio Rivas. Pons, actual diputado en el Parlamento balear y portavoz del grupo socialista, admitió al juez instructor haberse reunido "cuatro o cinco veces" con el exasesor ministerial Koldo García, aunque aseguró que no fue para tratar temas relacionados con la licencia administrativa que obtuvo la sociedad Villafuel, propiedad de Rivas, para operar en el sector de los hidrocarburos. Según explicaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, el testigo también señaló que mantuvo una reunión con Ribera, Koldo y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. En uno de los últimos informes aportados a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -policía judicial en este procedimiento- recoge una conversación telefónica entre Koldo y Pons en la que el primero le pidió una reunión. Fue el 8 de julio de 2021. "Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud", escribió Koldo meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel. Esta mercantil aparece en el epicentro de la trama por defraudar 231 millones en el impuesto del IVA, de los cuales 73,9 siguen ocultos en el extranjero, según la UCO.

Rivas guarda silencio

Pons reconoció al juez Santiago Pedraz que el envío de la foto fue posterior a su encuentro con Koldo, pero aseguró que él no tuvo ninguna participación en la tramitación de la licencia ni recibió ninguna dádiva a cambio Además insistió en que Villafuel no recibió ningún trato de favor y recordó que la concesión se resolvió en otoño de 2022 por vía ordinaria al cumplir todos los requisitos. Esto es, más de un año después de que se dieran las presuntas presiones y después de que Ábalos y Koldo fueran cesados en Transportes. Del mismo modo, Pons subrayó que ya había cesado en su cargo cuando se tramitó la segunda solicitud de esta empresa después de una primera negativa por parte del departamento de Teresa Ribera, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea.

Por su parte, el empresario Claudio Rivas, quien contrató a De Aldama para usar su influencia sobre Koldo y desbloquear la obtención de la licencia, se acogió a su derecho a no declarar hasta que no hayan comparecido más imputados, según fuentes jurídicas. También estaba previsto que testificase este miércoles Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de Gabinete de la que fuera ministra de Industria Reyes Maroto, pero no pudo acudir por motivos logísticos. Su declaración se pospondrá a otro día, mientras que este jueves será el turno de Aldama.