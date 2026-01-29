José Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La instrucción del ya de por sí complejo ‘caso Koldo-Ábalos-Cerdán’ se asoma a un horizonte de años. José Luis Ábalos renunció este miércoles a su acta de diputado después de que el Supremo haya rechazado su recurso contra su encarcelamiento el pasado 27 de noviembre. Esta renuncia no impedirá que esta primavera Ábalos se siente en el banquillo de los acusados del Supremo por la primera de sus causas, pero sí apartará inmediatamente al juez Leopoldo Puente, instructor en el alto tribunal, del grueso de este macrosumario, una vez que las Cortes comuniquen oficialmente a la Sala de lo Penal que Ábalos deja de ser parlamentario y que, por tanto, pierde su aforamiento ante la más alta instancia judicial. Este trámite será muy corto. La Mesa del Congreso se reunió telemáticamente la mañana de este miércoles para calificar el escrito de Ábalos, haciendo «efectiva» de forma automática la cesión del acta. Solo instantes después, el Congreso informó a la Junta Central Electoral para que expida la credencial del siguiente puesto en la lista electoral, es decir, la siguiente en la lista por la circunscripción de Valencia, Ana María González Herdaro, alcaldesa del municipio de Llaurí. De esta forma, el Grupo Socialista en la Cámara Baja ‘recupera’ al diputado que perdió en febrero de 2024 cuando Ábalos pasó al Grupo Mixto, solo días después de que estallara la ‘operación Delorme’, en la que fue detenido su exasesor. El PSOE, por tanto, vuelve a tener 121 representantes en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Así las cosas, según confirmaron fuentes judiciales a este periódico, el tronco central de este enorme sumario (en el que también está imputado Santos Cerdán) regresará al juez primigenio del ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. Moreno —quien en octubre de 2024 envió esta causa al Supremo ante los indicios de que Ábalos, como su asesor Koldo García, estaba implicado en la trama corrupta-, en la actualidad solo instruía algunos flecos de este sumario, sobre todo lo concerniente a la implicación de la exdirectora de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector de Carreteras, Javier Herrero, en el supuesto amaño de concursos. El hecho de que el caso en su integridad regrese a manos del juez Moreno, que además de este macrosumario instruye otra multitud de causas en la Audiencia Nacional, va a retrasar sin duda la conclusión de esta investigación judicial, que en el Supremo, donde solo en contadas ocasiones se instruyen ‘causas especiales’, estaba solventándose de manera bastante ágil. La parte que ahora regresa al tribunal de la calle Génova es muy compleja, pero sobre todo se centra en la supuesta red corrupta que dirigía Santos Cerdán —y de la que también supuestamente formaban parte Ábalos y Koldo, y varios empresarios, como Antxon Alonso o directivos de Acciona— para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Moreno, siempre en el marco del ‘caso Koldo’, también estaba instruyendo ya el denominado ‘caso sobres de Ferraz’, en el que se investiga el pago en metálico «sin respaldo documental» desde la sede del PSOE a Ábalos y Koldo. La devolución del acta, sin embargo, no tendrá consecuencias ni en el calendario ni en la competencia del primer juicio al que se enfrentará el exministro, el del denominado ‘caso mascarillas’, ya que en este caso sí que estaba ya decretada la apertura de vista oral. En ese juicio, cuya sesión preliminar de cuestiones previas se celebrará el próximo 12 de febrero y que el Supremo quiere celebrar esta primavera, José Luis Ábalos se enfrenta a una petición fiscal de cárcel de 24 años por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación.