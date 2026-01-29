Amazon reducirá su plantilla en al menos 16.000 personas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Amazon ha anunciado una reducción de plantilla de, al menos, 16.000 personas a nivel global, que no afectará a España, dentro de los cambios organizativos emprendidos por la compañía para fortalecer la organización y eliminar burocracia, y cuya primera fase se saldó en octubre de 2025 con otros 14.000 despidos.

La mayoría de las salidas de empleados se producirán en Estados Unidos, según han informado a EFE fuentes cercanas a la compañía, que han descartado que esta medida se traduzca en expedientes de regulación de empleo en España.

Beth Galetti , vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, ha anunciado esta nueva reducción de plantilla este miércoles en un comunicado interno de la compañía, publicado en su web corporativa.

En este contexto, ha ofrecido a los empleados en EE. UU. 90 días para buscar un nuevo puesto internamente.

Paralelamente, y mientras se implementan estos cambios, la compañía ha asegurado que seguirá contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que considera "cruciales" para su futuro.

Amazon ya anunció en octubre de 2025 que iba a reducir su plantilla corporativa en 14.000 personas con el fin de eliminar burocracia y redireccionar sus recursos hacia áreas estratégicas con mayor impacto para sus clientes.

La directiva ha negado que esta medida suponga que vaya a haber reducciones de empleo cada pocos meses en Amazon.

No se plantean EREs en España

Lo que se pretende es una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad para avanzar lo más rápido posible.

El pasado octubre de 2025, la cadena CNBC ya hablaba de hasta 30.000 despidos en Amazon.

Los despidos de octubre sí afectaron a España, donde se produjeron un total de 920 salidas de trabajadores, en una compañía en la que trabajan 28.000 en el país.

De estos empleados, 791 fueron despedidos en Barcelona y 129 en Madrid.

Según las fuentes, ahora no se plantean EREs en España.