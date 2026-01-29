Ábalos anuncia que se jubila

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El exdirigente socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión por su presunta implicación en el caso Koldo, ha indicado este jueves que no tiene otra salida que retirarse y optar por la jubilación al ser "privado" de todo ingreso y protección social.

"¡Objetivo conseguido!", ha asegurado en un mensaje en X con el que sale al paso de los "grandes interpretadores y ante tanta expectación levantada" por su renuncia al acta de diputado.

Se ha preguntado en qué consiste ser diputado una vez que -dice- ha agotado todas las posibilidades al alcance de su mano y una vez "desprovisto de todos sus derechos y deberes, y despojado de toda función".

Y ha añadido que, privado de todo ingreso -fue suspendido de todos sus derechos y obligaciones por la Cámara Baja-, para mantener los compromisos con su familia y afrontar su defensa no le ha quedado más remedio que dejar su escaño y optar por la jubilación.

Su abogado niega un acuerdo con el PSOE

Su abogado, Marino Turiel, ha asegurado además, en una entrevista en Catalunya Radio, que la decisión de su cliente de dejar el acta no responde a ningún acuerdo o pacto con el PSOE.

"Absolutamente ninguno", ha dicho, antes de lamentar que no haya habido "cobertura" o "apoyo" por parte del que fuera su partido, sino todo lo contrario, un "orillamiento y apartamiento".

Y al ser preguntado si a Ábalos, de 66 años, le corresponde indemnización del Congreso, aspecto que estudian desde este miércoles los servicios jurídicos de la Cámara, se ha mostrado rotundo al considerar que sí, y que por edad -ha dicho- también la jubilación.

Ha añadido, que el exdiputado nunca jugó a que los procedimientos abierto contra él se retrasasen al mantener su aforamiento, sino que su intención era que se aclarara cuanto antes la cuestión. Los resultados, ha apuntado, han sido "absolutamente" los contrarios.

Sobre el estado anímico del exdirigente del PSOE, ha explicado que está "bastante tocado" y desmoralizado, pero con muchas ganas de luchar.