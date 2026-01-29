El funeral por las víctimas del accidente de Adamuz, en fotos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los reyes presiden esta tarde el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha arrancado pasadas las 18:00 horas con el himno de España en un repleto Pabellón de los Deportes Carolina Marín de Huelva, con capacidad para unas 5.000 personas.

Felipe VI y la reina Letizia han acudido a la capital onubense para acompañar a los familiares tras haber visitado el pasado 20 de enero en Córdoba la zona del siniestro, ocurrido dos días antes y que supuso la muerte de 45 personas, 28 de ellas originarias de Huelva.

La llegada de los reyes al pabellón, donde ha sido recibidos con varios 'vivas', se ha producido unos minutos antes del inicio de la misa en el pabellón, en el que varios miles de personas han hecho cola para acceder desde más de dos horas antes del comienzo.

Más de 300 familiares de las personas fallecidas participan del acto en un lugar preferente en la pista del Palacio de Deportes, donde se han colocado medio millar de sillas facilitadas por la Diputación de Huelva para garantizar un entorno adecuado y respetuoso para ellos.