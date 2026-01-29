Aplazada la citación de Cerdán por falso testimonio

Archivo - El exdiputado y ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.Congreso de los Diputados - Archivo

La jueza que investiga una querella contra el exdirigente del PSOE Santos Cerdán por presunto falso testimonio esperará a que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso de la Fiscalía contra la apertura de la causa para escuchar su declaración, que ha pospuesto hasta el próximo 24 de marzo.

El ex secretario de Organización socialista, que estuvo en prisión preventiva casi cinco meses ante las sospechas de que pudo participar en adjudicaciones irregulares de obra pública, solicitó aplazar su declaración, fijada el 5 de febrero, en la causa abierta por una querella de Hazte Oír por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

Argumentaba la defensa de Cerdán que la Audiencia de Madrid había señalado para el 9 de febrero la deliberación sobre el recurso que la Fiscalía interpuso contra la apertura de la causa, al que éste se adhirió.

La titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 24 -antiguo Juzgado de Instrucción 24- reconoce que el recurso de apelación no tiene "naturaleza suspensiva", pero también señala que el futuro del mismo "puede condicionar la tramitación del procedimiento", ya que si se estimase, la causa decaería.

Por tanto, la magistrada suspende su declaración y la programa para el próximo 24 de marzo.

La magistrada Lidia María Paloma Montaño admitió a trámite la querella ante los indicios de que hay una "desviación clara" entre lo que declaró en el Senado y "la realidad material" de los hechos.

En su opinión, hay indicios de que mintió cuando dijo que no habría contactado con el exasesor ministerial Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

La Fiscalía, sin embargo, se mostró contraria a abrir causa al rechazar que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad", que inciden sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes".