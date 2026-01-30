Silvan acusa al ministro de no hacer caso de los maquinistas hasta que hubo 45 muertos

Publicado por Efe / DL Madrid / León Creado: Actualizado:

El PP, UPN, Vox y Junts han exigido ayer s en el Senado la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, como responsable político último de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y del «fracaso» en la gestión del mantenimiento del sistema ferroviario en España.

El representante del PP, el senador leonés Antonio Silván, hizo además hincapié en que Puente debía dimitir ya mismo por «mentir, ocultar, desacreditar las advertencias y no estar a la altura del dolor de España». Silván sostuvo que el ministro «mintió» cuando dijo que la vía de Adamuz estaba «completamente renovada» y días después admitió que había sido una «renovación parcial», y ha incidido en que ese es el «corazón político del escándalo: mentir a un país mientras se atendía a los heridos y se rescataba a los fallecidos».

«Eso le invalida para ser ministro un minuto más», sentenció el senador del PP, tras recordar que los técnicos que investigan el accidente de Adamuz también se han mostrado «sorprendidos porque creían que la renovación había sido integral y no fue así». Silván acusó también a Puente de intentar «alterar la cronología de los controles», de gestionar un «mantenimiento insuficiente» del sistema ferroviario y de responder con «soberbia» a las advertencias de maquinistas y usuarios.

¿Cuántos millones costó la soldadura? ¿Estaba bien o mal hecha?”,

preguntó a Puente. “Ya le respondo yo. Costó la millonada impagable de 45 muertos y 123 heridos y un destrozo irreparable a todas las víctimas y a sus familias”, lamentó el senador leonés.

Silván también se refirió durante su intervención al “mantenimiento

insuficiente” de las infraestructuras ferroviarias y afirmó que “no se

puede conservar igual cuando ahora hay más tráfico, más presión y

más operadores y pretender que la seguridad se mantenga por arte de magia”.

Afeó al ministro su “desprecio, soberbia y opacidad” ante las

advertencias reiteradas de maquinistas y usuarios y le pregunta

“cuántas advertencias y denuncias necesita para actuar”.

“¿Qué hizo su Ministerio con los avisos de maquinistas, usuarios y

oposición? ¿Qué responsabilidad política piensa asumir usted hoy?

¿Cuánto gastaron de verdad en la obra y qué garantías puede ofrecer

de que esos 750 millones están destinados íntegramente a mejorar la

infraestructura?”, interrogó a Puente.

"El accidente de Adamuz no ha ocurrido con un Gobierno serio y competente, sino con un Ministerio que se ha convertido en la zona cero de la corrupción y del que usted es el máximo responsable”, le dijo.

"El bulo es usted, o no sabía cuál era el estado real de la vía y mintió o, si lo sabía, mintió para proteger al Gobierno, y en los dos casos debe dimitir (...), su comparecencia de hoy debe terminar con tres palabras: presento mi dimisión", ha espetado el senador 'popular' al ministro, al que también ha advertido de que "no puede representar al Gobierno en funerales y homenajes a las víctimas", ya que, a su juicio, no va a poder "mirar a las familias a la cara".

Los representantes de UPN, Vox y Junts también exigieron la dimisión del ministro, mientras que otros como el PNV, Más Madrid y EH Bildu han abogado por esperar a las conclusiones definitivas de la investigación.

"¿Ministro, a qué hora dimite?", inquirió el senador de Junts per Catalunya Eduard Pujol a Puente, al que ha advertido de que "o lo hace por las buenas o lo harán obligados por la presión popular".

El representante de Junts ha argumentado que, en el caso del accidente de Rodalies en Gelida el ministro estaba "avisado" por maquinistas, usuarios y por su propio partido político de que algo así podría ocurrir, por la falta de inversión "histórica" en el mantenimiento de esta red.

Por su parte, la tragedia de Adamuz la ha vinculado con la "cultura española de la dejadez, que nunca ha sabido cuidar las cosas importantes" y de la que, en su opinión, Puente "es responsable como el que más".

En nombre de Vox, Paloma Gómez ha acusado a Puente de "cobardía" y de no ser una "buena persona", le ha calificado de ministro "mentiroso" y le ha acusado de "miserable" por "querer comprar el silencio de las victimas".

"Tiene que dimitir porque su corrupción desgraciadamente mata (...) Usted es el máximo responsable político de que el sistema fallara en Adamuz(...) y la responsabilidad política no se congela hasta que haya un informe ni se aplaza hasta que a usted le de la gana", ha afirmado.

También Mar Caballero (UPN) sostuvo que las "responsabilidades políticas" de Puente son "inmediatas y no aplazables", porque "no ha sabido acompasar crecimiento y calidad" en la red ferroviaria y ese "fracaso estrepitoso ha costado la vida a 48 personas", ha subrayado.

Durante el debate, Sara Bailac, de ERC, se ha centrado en el accidente de Gelida y en reprochar al ministro su "falta de liderazgo" en la gestión de ese siniestro, en el que falleció un maquinista.

"Nos han dejado en medio de la descoordinación crónica de Renfe y Adif, no han liderado y hemos pasado del caos al colapso en Rodalies", ha lamentado Bailac.

En el turno de réplica, Juan José Sanz (PP) ha coincidido con otros grupos en que Puente "no es el culpable de las victimas" de los accidentes, "pero sí es el responsable político de lo que ha ocurrido", que, en su opinión, ha sido una tragedia "anunciada", entre otros motivos por la "falta de mantenimiento" ferroviario de un Gobierno "corrupto" y "sin presupuestos".