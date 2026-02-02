Zapatero cobró 450.000 € de un asesor de Plus Ultra investigado por blanqueo

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

José Luis Rodríguez Zapatero percibió al menos 450.000 euros durante seis años en concepto de «consultorías globales» de la sociedad Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, asesor de la aerolínea Plus Ultra recientemente detenido en una operación por presunto blanqueo de capitales. Así lo ha revelado el diario El Mundo, que ha acreditado que Zapatero cobraba una media de 75.000 euros brutos anuales por estos trabajos. Según la información publicada, los pagos se realizaron de forma directa, sin sociedades interpuestas, y fueron declarados a Hacienda en el IRPF del expresidente. El propio Zapatero ha confirmado la veracidad de los cobros y ha defendido su legalidad, asegurando que responden a trabajos reales de consultoría que se han materializado en informes, reuniones, viajes, seminarios y publicaciones. Ya hace dos semanas, el exlíder socialista explicó que venía prestando estos servicios desde antes de la pandemia y reiteró que se ajustan a la normativa vigente. De acuerdo con El Mundo, el primer encargo documentado data de marzo de 2020, cuando Zapatero remitió a Análisis Relevante un informe sobre la situación geopolítica mundial. La empresa pagadora pertenece a Julio Martínez Martínez, empresario con una estrecha relación personal con el expresidente y que, durante años, fue asesor externo de Plus Ultra. Martínez fue contratado por la aerolínea hace seis años para actuar como intermediario ante las autoridades venezolanas, con el objetivo de resolver problemas operativos con el régimen de Maduro. Entre sus funciones se encontraban la gestión de incidencias con el servicio aduanero venezolano, el envío de materiales para los aviones y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Por estos servicios, percibió en torno a medio millón de euros, parte de los cuales fueron canalizados a través de Análisis Relevante. Desde el entorno del empresario y desde la propia compañía se subraya que los trabajos prestados fueron «reales» y «muy relevantes», destacando el acceso de Martínez a altos cargos del chavismo. Asimismo, niegan que tuviera conocimiento previo de su detención. Plus Ultra habría sufragado los servicios de Martínez con fondos procedentes del rescate público concedido por el Gobierno, gestionado por la Sepi. La aerolínea habría comunicado previamente que parte de ese dinero se destinaría al pago de determinados proveedores, entre ellos el propio Martínez. En la actualidad, la investigación judicial del denominado «caso Plus Ultra» analiza todas las operaciones realizadas por este asesor externo y su entramado societario para determinar en qué consistieron exactamente sus servicios. Además, los investigadores tratan de esclarecer el origen del dinero en efectivo intervenido en su domicilio durante su detención, una cantidad que oscila entre los 300.000 y los 400.000 euros. Martínez declaró ante la Policía que ese efectivo procedía de la venta de un inmueble y de operaciones familiares, negando cualquier origen ilícito. El eje principal de la causa judicial se centra en la concesión de préstamos a Plus Ultra por parte del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por las fiscalías de Suiza y Francia por su presunta vinculación con una trama de blanqueo de capitales relacionada con Venezuela. En el contexto del rescate público y con la aerolínea al borde de la quiebra, Plus Ultra recurrió a Verhoeven como prestamista, pactando un interés del 9% y una comisión adicional del 2%, lo que permitió a la compañía obtener 1,3 millones de euros a través de sociedades offshore.