Un nuevo lunes de caos en Rodalies eleva la presión sobre el gobierno catalán

Aspecto de la Estación de Sants de Barcelona este lunes cuando el servicio de Rodalies no recupera la normalidad previa a la crisis de movilidad, pues los usuarios tendrán que subirse a autobuses para cubrir aún una decena de tramos de vía que siguen sin estar operativos, mientras Adif trabaja en 31 puntos de la red para hacer reparaciones de urgencia.EFE/Quique García

Este lunes el servicio de Rodalies de Renfe debía recuperar la normalidad en todas sus líneas excepto la R4, en la que hace dos semanas se produjo un accidente que acabó con la vida de un maquinista en prácticas. Pero la normalidad prometida hace una semana por el gobierno catalán no llegó. Se mantenían los cortes y el servicio alternativo de autobús en una decena de tramos, después de que las inspecciones realizadas el fin de semana pusieran al descubierto nuevos puntos críticos en la red.

Unas incidencias que sumaban retrasos al funcionamiento de la red, para desesperación de su casi medio millón de usuarios. Desesperación que el próximo sábado se traducirá en una manifestación convocada en Barcelona por todas las plataformas de usuarios de Renfe en Cataluña, a la que han anunciado que acudirán todos los partidos catalanes excepto PSC y PP.

El caos en Rodalíes, por tanto, suma presión al gobierno de Salvador Illa, que ha visto como el calendario de recuperación del servicio volvía a saltar por los aires este lunes, al tiempo que se alargan las obras de recuperación de la autopista AP7, igualmente clave para la movilidad en el entorno metropolitano de Barcelona.

Renfe, Iryo y Ouigo han cancelado sus últimos servicios diarios en el corredor Madrid-Barcelona a petición de Adif, que necesita d isponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferrovidaria en horario nocturno", en plena polémica por el estado de la red tras el accidente de Adamuz (Córdoba) que se ha saldado con la muerte de 46 personas. La sucesión de incidencias ya había provocado limitaciones temporales en la alta velocidad que han derivado en un serio atasco y múltiples retrasos en los trayectos, especialmente en este tramo de la red que es el más rentable de todo el territorio. La consecuencia inmediata ha sido la reciente decisión de Renfe e Iryo de dejar de pagar las indemnizaciones habituales si el retraso viene provocado por esas limitaciones.

Esos retrasos han provocado que el servicio se extienda mucho más allá de medianoche, por lo que Adif ha solicitado la suspensión de los trenes que "estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura", según fuentes de la compañía. La medida, ya puesta en marcha únicamente en este corredor, permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales."Se han llevado a cabo reubicaciones automáticas para los viajeros afectados por dichas supresiones de servicios. Los trenes utilizados para estas reubicaciones circularán en doble composición con el fin de asegurar la disponibilidad de plazas", informa el Ministerio de Transportes. También se ofrecen cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a la necesidad.En todo caso, la venta de los billetes de los trenes suprimidos permanecerá bloqueada de manera temporal. Los trenes afectados son los AVE Madrid Puerta de Atocha-Barcelona Sants de las 20:27horas y 21:07 y el del trayecto inverso de las 21:05.