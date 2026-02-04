A Sánchez se le cae el chantaje y aprobará pensiones y desahucios por separado

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La decisión de separar el decreto ómnibus y aprobar uno con la revalorización de las pensiones y otro con todo el escudo social, incluida la moratoria de los desahucios, fue tomada ayer por el Consejo de Ministros, tras presiones y negociaciones a distintas bandas. A primera hora de este martes, fuentes del Ejecutivo sostenían que, junto a la subida de las pensiones, se incluirían medidas del escudo social que contaban con consenso parlamentario para salir adelante; mientras que en un segundo decreto se incluiría la moratoria de los desahucios reclamada por las fuerzas de izquierda y reivindicada por Sumar. Fuentes cercanas a las negociaciones afirman que ayer llegó a haber en el orden del día del Consejo de Ministros un decreto específico con las medidas antidesahucios y otro con el resto del escudo social y las pensiones. Presionaban Junts y el PNV, contrarios a la moratoria, pero los nacionalistas vascos han logrado rebajar el alcance de las medidas antidesahucio y proteger a los propietarios de una o dos viviendas alquiladas, con lo que han dado su visto bueno a la medida. Con Junts no se ha negociado por el momento, reconocen fuentes del Gobierno, y esta formación todavía no revela su voto. Quiere conocer la letra pequeña del decreto.

Sumar, satisfecho

Quien está satisfecho es Sumar, que consideraba «absolutamente inaceptable» que la moratoria de los desahucios fuera por separado del resto de medidas, según ha afirmado su portavoz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Sostiene esa formación que unir la moratoria al resto del escudo social y a medidas como las ayudas para los afectados por la dana y los incendios dificultará a la derecha tumbar ese segundo decreto.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la revalorización «automática» de las pensiones conforme al IPC y ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos». Ha valorado la decisión del Ejecutivo central de aprobar un decreto solo para la revalorización de las pensiones, tras rechazar el Congreso de los Diputados el anterior decreto ómnibus que incluía esta y otras medidas. "Es evidente que se pueden y se deben actualizar las pensiones de forma automática, no aceptar los chantajes del presidente Sánchez",Tras precisar que no conoce el texto de este nuevo decreto, Feijóo ha considerado que «lo que sí queda claro es que la prioridad es Sánchez y los secundarios son los pensionistas», ha destacado desde Teruel.