A Sánchez se le cae el chantaje y aprobará pensiones y desahucios por separado

La portavoz de Junts quiere leer «la letra pequeña» del decreto ley del conocido como 'escudo social'

La decisión de separar el decreto ómnibus y aprobar uno con la revalorización de las pensiones y otro con todo el escudo social, incluida la moratoria de los desahucios, fue tomada ayer por el Consejo de Ministros, tras presiones y negociaciones a distintas bandas. A primera hora de este martes, fuentes del Ejecutivo sostenían que, junto a la subida de las pensiones, se incluirían medidas del escudo social que contaban con consenso parlamentario para salir adelante; mientras que en un segundo decreto se incluiría la moratoria de los desahucios reclamada por las fuerzas de izquierda y reivindicada por Sumar. Fuentes cercanas a las negociaciones afirman que ayer llegó a haber en el orden del día del Consejo de Ministros un decreto específico con las medidas antidesahucios y otro con el resto del escudo social y las pensiones. Presionaban Junts y el PNV, contrarios a la moratoria, pero los nacionalistas vascos han logrado rebajar el alcance de las medidas antidesahucio y proteger a los propietarios de una o dos viviendas alquiladas, con lo que han dado su visto bueno a la medida. Con Junts no se ha negociado por el momento, reconocen fuentes del Gobierno, y esta formación todavía no revela su voto. Quiere conocer la letra pequeña del decreto.

Sumar, satisfecho

Quien está satisfecho es Sumar, que consideraba «absolutamente inaceptable» que la moratoria de los desahucios fuera por separado del resto de medidas, según ha afirmado su portavoz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Sostiene esa formación que unir la moratoria al resto del escudo social y a medidas como las ayudas para los afectados por la dana y los incendios dificultará a la derecha tumbar ese segundo decreto.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la revalorización «automática» de las pensiones conforme al IPC y ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos». Ha valorado la decisión del Ejecutivo central de aprobar un decreto solo para la revalorización de las pensiones, tras rechazar el Congreso de los Diputados el anterior decreto ómnibus que incluía esta y otras medidas. "Es evidente que se pueden y se deben actualizar las pensiones de forma automática, no aceptar los chantajes del presidente Sánchez",Tras precisar que no conoce el texto de este nuevo decreto, Feijóo ha considerado que «lo que sí queda claro es que la prioridad es Sánchez y los secundarios son los pensionistas», ha destacado desde Teruel.

PNV ampliía el escudo social a dueños de una sola vivienda en alquiler

El Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados ha acordado con el Gobierno central ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, lo que evitará «que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables» al tener que asumir «la carga del impago a la que se les obligaba». En un comunicado, la formación jeltzale ha aplaudido que el Gobierno «haya aceptado» un «acuerdo de mínimos» que permitirá «seguir negociando mejoras en materia de vivienda». El PNV ha valorado la ampliación del «escudo social» a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, que quedarán exentos de «asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad». Según ha puntualizado, la nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno, «incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco", por lo que «exonera de esta obligación a los propietarios que solo tienen una o dos propiedades", una de ellas la vivienda habitual y la segunda en alquiler. El PNV ha asegurado que, de esta forma, «se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos».
