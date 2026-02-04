Perelló alerta de un «grave déficit» de jueces y reclama nuevas plazas

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha advertido este martes de un «grave déficit» de jueces en España y ha alertado de que la creación de nuevas plazas judiciales no resuelve este problema. Así lo ha manifestado durante el acto de entrega de despachos a los 121 jueces de la 74 promoción de la Carrera Judicial celebrado este martes en Barcelona, presidido por el Rey Felipe VI, así como por el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura, y por Perelló. Perelló les ha dado la bienvenida a los nuevos jueces, a los que ha dicho que son muy bienvenidos, porque son muy necesarios: «Tenemos un grave déficit de jueces, así lo ha advertido de forma reiterada el Consejo General del Poder Judicial». En este sentido, la presidenta del TS ha recordado que, en España, la media de jueces por habitante «está muy por debajo de la europea», con unos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a 17 jueces por cada 100.000 de Europa, un déficit que, ha dicho, provoca un sobreesfuerzo y una sobrecarga de trabajo, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, a veces inasumibles. El reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales es una buena noticia, ha subrayado Perelló, «pero no aborda ni resuelve el problema de fondo», pues aun cuando se amplía el número de plazas o despachos, no se incrementa el número de jueces disponibles, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando. El verdadero desafío no es solo cuantitativo, sino estructural, ha añadido la presidenta del CGPJ, que ha pedido una convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes: «La previsión de jueces no puede depender de avatares futuros e inciertos, es una necesidad actual que no se puede aplazar y que se sigue agravando día a día». Perelló ha asegurado que el Poder Judicial carece de presupuestos y de competencias para aumentar el número de jueces, y que tampoco dispone de ellos para dotar a los que ya existen de medios suficientes para desarrollar su trabajo y ha solicitado «una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional».

El rey Felipe VI ha pedido a los nuevos jueces que ejerzan su función desde una «nítida perspectiva europea» y acorde al derecho internacional, con los derechos humanos como «obligado referente», y sean un «ejemplo constante de rectitud» para garantizar el buen funcionamiento del sistema constitucional. En su discurso, en el que ha intercalado unas palabras en catalán, el monarca ha recordado la importancia del derecho internacional en la «labor» de los jueces y el «valor de obligado referente interpretativo «de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de las Naciones Unidas y los tratados y convenios en la materia de los que España es parte. También les ha apelado a ejercer desde una «nítida perspectiva europea. Siendo jueces españoles, sois también jueces europeos. El ejercicio de vuestra función no estaría completo sin el conocimiento y la aplicación de esa parte esencial de nuestro ordenamiento jurídico, que es el derecho de la Unión Europea», ha añadido. Los nuevos jueces, según Felipe VI, deberán conducirse «bajo los más estrictos parámetros éticos y ser ejemplo constante de rectitud», porque de ello depende, a su parecer, «el respeto debido» al poder judicial que encarnan, «condición esencial para el buen funcionamiento» del sistema político y constitucional español. «Asumís hoy, con el ingreso en la carrera judicial, la tarea de contribuir a preservar el Estado social y democrática de Derecho».

