El TJUE tumba la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de Puigdemont
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado este jueves las decisiones del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y exeurodiputado Carles Puigdemont, en una sentencia que afecta también a los exconsellers que obtuvieron un escaño europeo en la anterior legislatura con JxCAT, Clara Ponsatí y Toni Comín.
El fallo, que no tendrá efecto sobre la situación de Puigdemont porque no concurrió en las últimas elecciones europeas y por tanto ya no tiene escaño, cuestiona la designación del ponente de los suplicatorios de suspensión, el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, por ser miembro de Conservadores y Reformistas (ECR), mismo grupo de Vox, a su vez partido político que promovió el proceso penal contra los eurodiputados cuya inmunidad se sometía a examen.
El Alto Tribunal europeo argumenta en su escrito que ese ponente podría percibirse como no imparcial y su designación sería contraria al derecho a una buena administración, por lo que concluye que el Tribunal General que validó la suspensión en primera instancia cometió error al considerar irrelevante este hecho a la hora de valorar la imparcialidad de la medida.