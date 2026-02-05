Rodalies será gratuita hasta contar con un sistema estable "sostenido en el tiempo"

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado este jueves que el servicio de Rodalies será gratuito hasta que el sistema se estabilice "de manera sostenida" en el tiempo.

"La gratuidad se extenderá hasta la estabilización del sistema de manera sostenida, los días que sean necesarios, porque no podemos hacer pagar a los usuarios un servicio que no se da", ha subrayado Paneque durante su comparecencia en el Parlament para explicar la gestión del Govern en la crisis de Rodalies.

La consellera ha señalado así que la gratuidad de Rodalies recibirá el mismo trato que los planes alternativos de transporte puestos en marcha para garantizar la movilidad y que tampoco tiene fecha de caducidad, así como la suspensión de las zonas de bajas emisiones.

Paneque ha comparecido junto con la consellera de Interior, Núria Parlon, ante las comisiones de Transporte e Interior del Parlament, después de que hace unos días diera explicaciones ante el pleno del Parlmanet sobre la gestión de la crisis de Rodalies el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.

La consellera de Territorio ha pedido "unidad" a los partidos de la oposición para continuar por el camino iniciado a raíz del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) y el caos ferroviario posterior priorizando la inversión "en trenes y vías" y trabajando en la nueva gobernación de Renfe.