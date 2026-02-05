Óscar Puente reacciona al mensaje de Durov: "Un buen día para desinstalar Telegram"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el primer miembro del Gobierno en reaccionar al mensaje difundido en contra de Pedro Sánchez por el fundador y consejero delegado de la aplicación de mensajería Telegram, Pável Durov.

"Hoy es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono. Nunca me fue de gran utilidad. Así que la pérdida es escasa por no decir nula", ha escrito el ministro en su cuenta de X.

Puente ha concluido este escueto mensaje con un 'пока Pavel' ('Adiós Pavel'), escrito en ruso, país del que es originario el fundador de Telegram.

El polémico mensaje de Durov ha llegado a los móviles de los usuarios españoles alrededor de las 18 horas y se ha producido después de que este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un paquete de cinco medidas entre las que estaba restringir las redes sociales a los menores de 16 años.