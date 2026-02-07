Detenido por retransmitir en directo las violaciones de su hija de siete años

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

Abusos sexuales explícitos a su propia hija menor de tan solo siete años de edad. En directo, ante una audiencia de desconocidos y a cambio de "monedas digitales" (tokens) y otros regalos de no demasiada cuantía por la popularidad que alcanzaba con esas retransmisiones pedófilas.

Agentes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial han detenido en Madrid en las últimas hora a este individuo, de 46 años y nacionalidad española, que vejaba a la menor en una plataforma de 'livestreaming' solo para conseguir más popularidad y crédito para compras dentro de la propia web. Las violaciones, según fuentes de la investigación, tenían lugar cuando el arrestado, que se encontraba separado de su pareja, tenía la custodia de la menor.

Según informó este viernes la Policía Nacional, la investigación comenzó tras un email anónimo recibido en el correo denuncias.pornografía.infantil@policia.es, el canal de colaboración ciudadana específico habilitado por el CNP para recibir información sobre la difusión en internet de cualquier material pedófilo.

Esa denuncia, recibida en noviembre, partió de un individuo que, tras comprobar los ofrecimientos que el padre pederasta hacía sobre su abusar sobe su propia hija, siguió el 'juego' para aportar información valiosa a la Policía. Los investigadores confirmaron que, tal y como constaba en la denuncia anónima, que el arrestado utilizaba "salas privadas de livestreaming" para captar previamente a usuarios interesados en este tipo de material, utilizando como reclamo fotos de él mismo tumbado sobre la cama con su hija.

Tras contactar con los consumidores a través de una aplicación de mensajería externa -hasta ahora desconocida para la Policía, según admitieron los propios investigadores- difundía en directo los abusos que él mismo cometía sobre su hija menor de edad a cambio de obtener monedas virtuales, canjeables en la propia web por regalos o mejora de posicionamiento en materia de visibilidad", explicaron fuentes del caso, que precisaron que las violaciones a la menor no reportaron al pederasta más de mil euros.

Los agentes finalmente descubrieron la identidad de este individuo y lograron detenerle en su domicilio del distrito de Tetuán, en la capital, no muy lejos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En el registro realizado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró "gran cantidad de material pornográfico".

En prisión Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la "producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual", se decretó su inmediato ingreso en prisión.

La Policía Nacional recordó la importancia de su correo electrónico para la denuncia de presuntos pederastas 'on line' con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra los delitos relacionados con la pornografía infantil. Desde el Ministerio del Interior insistieron en la posibilidad de denunciar de "forma anónima y confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con esta tipología delictiva", mediante el email denuncias.pornografía.infantil@policia.es.

Este canal recibió más de 5.000 mensajes entre los años 2024 y 2025, todos ellos analizados minuciosamente por especialistas de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, y "derivando muchos de ellos en operaciones policiales de éxito".