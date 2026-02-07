Zapatero viaja a Caracas para reunirse con la líder venezolana tutelada por Trump

Publicado por Paula de Las Heras/Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

José Luis Rodríguez Zapatero aterrizó ayer en Caracas para ser recibido por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El viaje del expresidente del Gobierno, que en la última década ha desempeñado un papel de mediación muy criticado por el PP, que lo acusa de «blanquear» al régimen chavista, se produce una semana después del anuncio de una amnistía general para los presos políticos encarcelados desde 1999 y cuando ha transcurrido un mes desde que Nicolás Maduro fuera sacado del país en una operación militar de Estados Unidos. «Yo tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez —declaró a su llegada al Palacio de Miraflores-. Está dando pasos que están produciendo en muy poco tiempo una nueva manera de respirar en la sociedad, un horizonte, una esperanza... Creo que eso es muy importante después de muchos años muy difíciles».

Está previsto que Zapatero se vea también en la capital venezolana con representantes de la oposición, como Henrique Capriles y Stalin González, o con el excandidato presidencial Enrique Márquez, recientemente liberado tras más de un año en prisión. Fuentes de La Moncloa aseguran, en todo caso, que no existe «encargo» alguno por parte del presidente Sánchez y que el veterano político socialista no actúa en nombre de España, aunque esos contactos con distintos opositores han estado coordinados por la propia Embajada en el país caribeño; entre otras cosas, por razones de seguridad.

El viaje del expresidente responde, según fuentes conocedoras del mismo, a una invitación de la propia Delcy, con la que él mismo aseguró ayer mantener una relación «de largo alcance, casi diaria", y de su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional. Ambos han fraguado un estrecho vínculo con Zapatero en los últimos años y le habían manifestado su deseo de que estuviera presente en un acto previsto tras el debate en la Cámara del proyecto de ley de la amnistía, que ayer superó por unanimidad su primera votación. La segunda y última se prevé el martes de la semana que viene tras una consulta a los sectores civiles, incluidos familiares de los presos políticos.

En un comunicado, la oficina del exjefe del Ejecutivo explica que la invitación ha sido en realidad formalmente cursada por el coordinador del Programa para la Paz y Convivencia Democrática, el ministro Ernesto Villegas, para que pueda exponer sus "opiniones y experiencias en la promoción del diálogo". Esa comisión, creada por la propia Delcy Rodríguez -que desde la extracción de Maduro ha apostado abiertamente por construir "una agenda de trabajo con Estados Unidos"- tiene como cometido declarado "contribuir a los acuerdos necesarios" para "promover un futuro de unidad y tranquilidad nacional".

Hace unos días, durante la presentación del libro del 'Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia', de Robert Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca, Zapatero se mostró optimista respecto al futuro de Venezuela y reivindicó su papel en él. "Tras diez años, este es el momento en el que tengo una esperanza más fundada de que vamos a tener un proceso de cambio positivo", dijo. "Es una oportunidad para que mucha de la tarea que yo he realizado se vaya conociendo más. Se despejarán, en fin, algunas de las cosas que se han dicho, y que siempre me tomo con la deportividad que la democracia aconseja", añadió.

Críticas en España

El desempeño del expresidente socialista en el país caribeño no solo ha sido muy cuestionado en los últimos años por la derecha española. También el otro expresidente del PSOE, Felipe González, ha sido enormemente crítico con él. Entre otras cosas, le ha reprochado haber sido el único de los integrantes del Grupo de Puebla que no exigió la publicación de las actas de los comicios de julio de 2024 que habrían demostrado, según las denuncias de la oposición, el triunfo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. La comunidad internacional nunca ha reconocido la victoria de Maduro, ahora pendiente de juicio en una cárcel federal de Nueva York, acusado de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos vinculados a armas.

Los señalamientos del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión preventiva, y del conseguidor de la presunta trama corrupta de la que este formaba parte, Víctor de Aldama, así como las detenciones en el marco de supuesto blanqueo del rescate destinado a la aerolínea Plus Ultra, también han servido para alentar los rumores sobre negocios e intereses ocultos del expresidente en Venezuela. Aunque hoy por hoy no existe ninguna imputación formal en su contra.

Zapatero siempre ha dado a entender que su único propósito era preservar un rol de "facilitador" que ha ayudado a la liberación de presos políticos como Leopoldo López o a que el régimen permitiera, aún con Maduro en el poder, la salida del González Urrutia hacia España . También el Gobierno lo ha defendido y aunque insista en que no ha actuado nunca bajo su "mandato", el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sí afirmó hace pocas semanas que el exmandatario realiza una labor que Sánchez "reconoce y valora".