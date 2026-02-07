Zapatero, contra las cuerdas: el fin de la impunidad en sus misiones internacionales

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez (c) hablando junto a al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (i), y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez este viernes, durante un encuentro la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas (Venezuela).EFE/ Marcelo Garcia/ Palacio De Miraflores

«Cero absoluto». Este martes, tres días antes de su viaje a Venezuela para reunirse con Delçy Rodríguez, la presidenta bajo tutela de José Luis Rodríguez Zapatero, negó de manera categórica haber intervenido, y menos aún, cobrado por el rescate de Plus Ultra. El expresidente, sin embargo, sí reconoció haber recibido dinero de Julio Martínez Martínez —el asesor de la compañía aérea detenido el pasado diciembre-, pero arguyó que esas cantidades eran el pago de una «actividad privada» de «prestación de servicios» de «consultoría» que es «absolutamente legal». Trabajos de asesoramiento ajenos a la aerolínea o al desembolso de 53 millones de dinero público para salvar a la empresa de capital venezolano.

Zapatero no desmintió unos pagos —legales y declarados ante Hacienda— que ya están en poder de los investigadores. Y es que, de acuerdo con los documentos recabados por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), Zapatero cobró más de medio millón de euros del empresario Martínez. Según han confirmado fuentes de la investigación a este periódico, el expresidente del Gobierno, dado de alta en el régimen de autónomos, comenzó a emitir facturas por servicios de «consultoría» a Análisis Relevante S.L., la asesoría creada el 10 de febrero de 2020 por Martínez, al poco tiempo del nacimiento de esta firma.

Análisis Relevante, cuya acta fundacional se firmó 20 días después del misterioso aterrizaje de Delcy Rodríguez en Madrid, no ha tenido nunca empleados. Oficialmente se dedica a la prestación de «servicios de apoyo, asesoría y consultoría en organización y gestión, así como a la elaboración de informes y estudios de estrategia, análisis de mercado y consultoría de marketing y servicios para empresas e instituciones».

Las facturas del expresidente a nombre de Análisis Relevante comenzaron a emitirse —de acuerdo con estas mismas fuentes— ya avanzado 2020, coincidiendo temporalmente con las primeras gestiones para el rescate, pero meses antes de que, en marzo de 2021, el Consejo de Ministros autorizara al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas el desembolso de 53 millones a favor de la aerolínea, a través de un préstamo participativo de 34 millones y uno ordinario de 19. El Ejecutivo destacó entonces para justificar el rescate que Plus Ultra empleaba a «345 trabajadores directos» y que, considerando los puestos indirectos generados por su actividad, superaba los 2.500 empleos.

Los documentos de Análisis Relevante que la Udef ha encontrado en poder de Martínez tras su detención el 11 de diciembre, por orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid —que investiga el supuesto uso del dinero del rescate en una operación de blanqueo en Venezuela-, no dan más detalles sobre los trabajos de «consultoría» por los que cobró Zapatero de su amigo Martínez, quien desde antes de la pandemia estaba vinculado como asesor, siempre externo, de Plus Ultra.

Según El Debate, la cantidad exacta que se embolsó el exjefe del Ejecutivo español fue de 555.700 euros, concentrándose los pagos de mayor importe en 2021 y 2022. El propio Zapatero ha reconocido públicamente estas facturas como contraprestación por sus servicios de consultor como autónomo para Análisis Relevante, con informes sobre «asesorías globales», incluidos análisis geopolíticos. El exmandatario socialista, que ha venido negando desde hace semanas haber intervenido en el rescate de Plus Ultra, ha enmarcado estos cobros dentro del «trabajo de consultoría» que viene prestando durante los últimos años y que dice concretar «a través de informes, reuniones, viajes, seminarios o publicaciones». Julio Martínez —con quien Zapatero se reunió en un paraje sin cobertura de El Pardo tres días antes de su arresto— ha admitido a su vez sus trabajos para Plus Ultra, pero ha negado que estos tengan que ver con rescate.

Análisis Relevante, que viene incumpliendo desde 2023 su obligación de registrar sus cuentas, tenía como principal gasto el pago de los honorarios a Zapatero, de acuerdo con las cifras en poder de la UDEF. Esta firma, una de la veintena de empresas que dirige o ha dirigido Julio Martínez, ha sido cliente destacado de Whathefav, la agencia de comunicación fundada en 2019 por la hija mayor de Zapatero, Laura Rodríguez Espinosa, y a la que en 2023 se incorporó también como administradora solidaria Alba, hija menor del expresidente. Whathefav declaró en 2024 una facturación de más de 471.000 euros.

Bronca con Ábalos

José Luis Ábalos, antes de entrar en prisión, afirmó que fue presionado por el exmandatario socialista para el rescate en 2021 de la aerolínea. Su primogénito, Víctor Ábalos, confirmó la existencia de esas presiones y habló del "lobby" de Zapatero en Venezuela. El comisionista Víctor de Aldama mantiene que él mismo llevó en su avión privado desde Caracas a Santo Domingo al expresidente. En una entrevista en Cuatro, De Aldama dijo que, según le contó Koldo, "Plus Ultra hizo una transferencia de 10 millones de euros a Panamá para las comisiones del señor Zapatero". Es más, se reafirmó que él fue testigo de cómo el expresidente, en una discusión acalorada con Ábalos en su despacho de Transportes, fue quien le conminó al salvamento de la aerolínea con la orden directa de Sánchez, a pesar de que los técnicos no lo veían viable. Además, en una serie de mensajes entre Koldo, Ábalos y De Aldama, se refirieron a una reunión de Zapatero el 7 de septiembre de 2020 -en plenas negociaciones de los rescates de la pandemia- con José Luis Escrivá, entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, y Bartolomé Lora, presidente de la SEPI, clave en los salvamentos.